تكنولوجيا: شاومي تعلن عن مكبر Mi الصوتي بتقنية البلوتوث وميزة مقاومة الماء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شامي في السوق الهندي اليوم عن مكبرات Mi الصوتية والمحمولة بتقنية البلوتوث، والتي تأتي بتصميم مقاوم للماء، وعمر شحن 20 ساعة.

تتميز مكبرات Mi الصوتية الجديدة من شاومي بقدرة 5W، كما تدعم معايير IPX5 لمقاومة الماء، أيضاً يتميز المكبر الصوتي بتقنية البلوتوث 5.0، كما يضم زر مخصص لدعم الرد على المكالمات أو إنهاء المكالمات، ويصل عمر البطارية إلى 20 ساعة، ولقد طورت شاومي المكبر الصوتي للسوق الهندي بشكل خاص.

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ويدعم مكبر Mi الصوتي المساعد الرقمي على نظامي الأندوريد وiOS، من خلال اللمس السريع على الزر المخصص، كما أن المكبر الصوتي يتميز بحجم صغير يدعم التنقل السلس.

وتصل قدرة البطارية في مكبر Mi الصوتي إلى 2000 mAh، ومن المقرر أن يتوفر باللون الأسود فقط، كما يتوفر في السوق الهندي عبر mi.com.

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