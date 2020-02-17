تكنولوجيا: إعلان تشويقي جديد من Oppo لساعتها الذكية المرتقبة بتصميم منحني للشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Oppo إعلان تشويقي جديد لإصدارها المرتقب من الساعات الذكية، حيث تكشف الصورة الجديدة عن التصميم 3D منحني في الشاشة.

في إعلان تشويقي جديد لساعة Oppo الذكية جاء عبر Brian Shen كشف عن صورة جديدة لساعة Oppo، وهي الصور الثانية التي تقدم من الشركة، حيث قدم Brian Shen النظرة الأولى للساعة الذكية في إعلان تشويقي سابق، كما أكدت الشركة هل خططها لإطلاق ساعة ذكية في INNO DAY.

أكدت شركة Oppo على تصميم ساعتها الذكية القادمة الذي إستخدمت فيها شاشة مرنة لدعم التصميم المنحني في حواف الشاشة، كما أكد Brian Shen على أن الساعة الذكية المرتقبة ستكون من بين أفضل الإصدارات المقدمة هذا العام من الساعات الذكية.

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ولقد إستعرضت أول الصور لساعة Oppo الذكية التصميم اللامع للساعة المميزة بإطار باللون الذهبي، والتي تضم اثنان من الأزرار في الجانب الأيمن من إطار الساعة الذكية، كما يأتي أحد الأزرار بإضاءة للإشعارات، كما تضم الساعة الذكية ميكروفون بين الأزرار، لذا من المتوقع أن تدعم الساعة إختيار إستقبال المكالمات.

من جانب أخر تشير بعض التوقعات إلى أن ساعة Oppo الذكية ستأتي بنموذج يدعم شبكات 5G، كما تكشف الصورة عن سوارة من السيليكون، لكن من المتوقع أن تنطلق الساعة الذكية أيضاً بإختيار أخر بتصميم جلدي.

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