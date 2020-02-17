المحللون يتوقعون بلوغ شحنات الهواتف الذكية القابلة للطي لـ 100 مليون وحدة بحلول العام 2025

فاطمة أيت طالب - دبي - هل الهواتف الذكية القابلة للطي هي الشيء الكبير التالي في قطاع الهواتف الذكية؟ هل تمثل الهواتف القابلة للطي المعيار الجديد للهواتف الذكية؟ من الصعب أن نجيب على ذلك، ولكن الأمور توحي إلى ذلك، على الأقل وفقا للإحصائيات الأحدث من مؤسسة Strategy Analytics المتخصصة في بحوث السوق، فقد شعر المحللون في هذه الشركة بالتفاؤل الشديد بشأن الهواتف القابلة للطي، خاصة خلال السنوات الخمس المقبلة.

هم يعتقدون أنه خلال العام 2025، من المتوقع أن تقفز المزيد من الشركات بما في ذلك آبل إلى قطاع الهواتف القابلة للطي. على هذا النحو، يعتقدون أن هذا سيؤدي إلى زيادة في الطلب على هذه الأجهزة، حيث يتوقعون أن تقوم الشركات بشحن 100 مليون هاتف قابل للطي بحلول العام 2025.

ووفقا لمدير Strategy Analytics المتخصصة في بحوث السوق، السيد Ken Hyers، فقد صرح بالقول : ” كانت سامسونج هي المزود الأول للهواتف الذكية القابلة للطي في العالم خلال العام 2019، وتليها شركة Huawei في المرتبة الثانية. تحتل شركة سامسونج المرتبة الأولى في المناطق الغربية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تركز Huawei على السوق الصيني. العلامات التجارية المنافسة، مثل Motorola و TCL ستقدم طرازات جديدة من الهواتف القابلة للطي في العام 2020، وتتطلع إلى الحصول على جزء من سوق الهواتف القابلة للطي. بحلول العام 2025، يجب أن نرى المزيد من الشركات التقنية الكبرى، بما في ذلك آبل تقوم بإطلاق هواتفها الذكية القابلة للطي “.

من الواضح أن سامسونج هي الشركة الوحيدة التي تتمتع بقدر من النجاح مع Galaxy Fold، فالتقديرات تشير إلى أنه تم بيع أكثر من 500 آلف وحدة من هذا الهاتف حتى الآن. ومع ذلك، لا يزال يتعين علينا الإنتظار لنرى ما إذا كانت شحنات الهواتف القابلة للطي ستكسر حاجز 100 مليون وحدة بحلول العام 2025 أم لا، ولكن ما هو رأيكم؟ هل ستصبح الهواتف القابلة للطي هي المعيار في المستقبل؟