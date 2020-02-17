شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "مايكروسوفت" تتيح للذكاء الصناعى التحكم فى بريدك.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقاريرصحفية عن إضافة شركة "مايكروسوفت" الأمريكية لتقنية جديدة تعتمد على "الذكاء الصناعي" والتى يمكنها التحكم فى بريدك الإلكترونى، وأضافت "مايكروسوفت" تقنية "المسافات" إلى تطبيق "أوت لوك" لتصفح البريد الإلكترونى، وفقا لما نشره موقع "تايمز نيوز ناو".

ويمكن لتلك الميزة الجديدة من مايكروسوفت، أن تجمع المستندات ورسائل البريد الإلكترونى والأحداث المرتبطة بتلك المستندات فى مكان واحد يمكن العثور عليها بمصطلح بحث واحد.

وتعتمد تلك التقنية على "الذكاء الصناعي" من أجل العثورعلى العناصر وتجميعها فى مكان واحد عبر تطبيق "أوت لوك" التابع لمايكروسوفت.

وتتيح ميزة "المسافات" للمستخدمى تنظيم رسائل البريط الإلكترونى والاجتماعات ومواعيد التقويم وقوائم المهام والملاحظات والمستندات الخاصة مثلا بمشروع معين فى مكان واحد سهل المتابعة، حسب سبوتنيك.

ويمكن أيضا للمستخدمين تضمين أى روابط ذات صلة بكلمة البحث المختارة وما إلى ذلك من أمور فى مكان واحد، لتساعد فى تحسين إنتاجية العمل عبر "مايكروسوفت".

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وقالت مايكروسوفت: "تساعد المسافات على تنظيم رسائل البريد الإلكترونى والاجتماعات والمستندات فى مساحات سهلة للمشروع، انس القلق بشأن إسقاط الكرة؛ تساعدك Spaces على البقاء بلا أدنى جهد فيما يتعلق بالأمور المهمة".

وتابعت: "تلك الميزة يمكنها تجميع المستندات ورسائل البريد الإلكترونى والأحداث الخاصة بك باستخدام مصطلحات البحث التى تقدمها هنا، وسيتم استخدام الذكاء الصناعى للمساعدة فى اكتشاف عناصر العمل وتجميعها فى مكان واحد".

جدير بالذكر استعانت مايكروسوفت أيضا بالذكاء الاصطناعى لتحسين برنامج الـ"word"، إذ أصبح بإمكانه التوصية باقتراحات فى أى وقت قد يرغب المستخدمون فى جعل كتاباتهم صحيحة بشكل نحويا.

تستخدم الأداة التى تسمى "Ideas in Word"، التعلم الآلى ومنصة مطور Graph فى مايكروسوفت لتقديم اقتراحات عندما تشعر أن المستخدمين قد يرغبون فى تحسين كتاباتهم.