شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 ابتكارات مصرية تلفت الانتباه فى معرض الكويت للاختراعات بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف المبتكرون المصريون الأنظار فى معرض الكويت الدولى الثانى عشر للاختراعات فى الشرق الأوسط، والذى يقام على مدى 4 أيام، تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمشاركة نحو 129 اختراعا من 41 دولة، واستحوذت الأجنحة المصرية في المعرض، على اهتمام الزائرين الذين حرصوا على التوافد عليها، للاستماع إلى الأفكار الابداعية للمبتكرين المصريين، خاصة في ظل مشاركة مصر بنحو 10 اختراعات في المعرض، فيما حرص بعضهم على التقاط الصور الفوتوغرافية مع شباب المخترعين المصريين.

ومن جانبه، قال الدكتور ابراهيم الشربينى أستاذ علوم النانو بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت - إن مشاركته في معرض الكويت الدولى الثانى عشر للاختراعات في الشرق الأوسط، تأتي من خلال اختراعين، الأول هو ضمادة نانو ذكية لعلاج جروح مرضى السكري، مشيرا إلى أن عدد مرضى السكري فى العالم يتجاوز نصف المليار مريض، لكن الأخطر هو تعرض نحو 15% منهم لبتر أعضاء من جسده، بالإضافة إلى مضاعفات خطيرة، نتجية الجروح التي يصاب بها المريض وتكون لها طبيعة خاصة.

وأوضح أن فكرته قائمة على اختراع ضمادة نانو ذكية، يكون لديها القدرة على محاكاة الجو الطبيعى للجلد، وبالتالى تشجع الخلايا المحيطة بمنطقة الجرح على الالتئام السريع وبشكل طبيعي، ليعالج الجرح نفسه بشكل طبيعي، فضلا عن وجود حساس صغير (سينسور) بالضمادة، ليتغير لون الضمادة مع مراحل التئام الجرح، ليتابع المريض مراحل شفاء الجرح ويكون طبيب نفسه، لافتا في الوقت نفسه إلى أن سعر الضمادة لن يتعدى الـ12 جنيها، علما أنها تستخدم لمرة واحدة فقط.

وأشار إلى بدء الدراسات الإكلينيكية على ضمادة النانو الذكية، خاصة بعد حصوله على ميدالية جنيف الذهبية على اختراعه لها، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بدء تصنيعها وتداولها، في مصر، معربا عن أمله في تصديرها إلى المنطقة العربية ثم مختلف دول العالم.

وتابع الشربيني أن الاختراع الثاني، فيتمثل في طريقة بديلة لكل الطرق المتعارف عليها لتناول الدواء عن طريق العين، خاصة مع وجود العديد من المرضى الذين لديهم مشكلات فى العين، مثل الحساسية، والمياه الزرقاء، والمياه البيضاء، والتي يتم علاجها بـ(القطرة)، والتي ثبت علميا أنه بمجرد أن يضعها المريض، فإن نحو 97% منها يسيل مرة أخرى خارج العين، وبالتالي لا يستفيد المريض إلا بنحو 3% فقط منها، وهو ما يضطره إلى استخدامها أكثر من مرة.

وتابع أنه إتجه لاختراع قطعة من الألياف المشكلة بتكنولوجيا النانو، لا يتعدى سمكها 50/1 من ورقة التصوير العادية الرفيعة، وأبعادها 2مم × 2 مم، ويكون أحد سطحيها لاصق، وتأخذ على طرف الأصبع، وتوضع فى الجفن السفلى للعين، لتقوم بنشر الدواء بانتظام في العين لمدة تتراوح ما بين 10 و12 يوما، مع عدم احساس المريض بها، نظرا لحجمها متناهي الدقة.

وبدوره، قال الدكتور محمود جلال يحيى، أنه يشارك في فعاليات المعرض باختراعين أيضا، الأول يتمثل في طريقة مبتكرة لمقاومة الآفات الزراعية من خلال مستخلصات طبيعية، مستخرجة من المخلفات النباتية، تقوم على منع التغذية للأفه إلى أن تميتها؛ وذلك بدلا من استخدام المواد الكيماوية السامة، وبالتالي يتم القضاء على آلافات بمنتهى السهولة من جانب، وحماية صحة الانسان من خلال عدم استخدام المواد الكيماوية في المحاصيل الزراعية من جانب آخر، فضلا عن انعكاس المستخلصات الطبيعية بما فيها من ارتفاع في نسبة الخصوبة، على زيادة الانتاج، لتكون الفائدة ثلاثية الأبعاد.

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وأشار كامل إلى أن الاختراع الثاني، يتمثل في مكملات غذائية مصنعة من أوراق نبات التين الشوكي، والتي لا يتم الاستفادة منها بعد الحصول على الثمرة؛ وذلك لعلاج حالات سوء التغذية، ومساعدة الرياضيين على بناء العضلات طبيعيا، بدلا من استخدام المواد الكيماوية اتي تدمر وظائف وأعضاء الجسم، وتؤدي في بعض الأحيان إلى الموت المفاجىء في صفوف الشباب.

ولفت إلى أن اختراعه الأول حصل على براءة اختراع من مجلس التعاون الخليجي، وحصل على به على ذهبية معرض جنيف الدولي، بينا حصل على فضية المعرض عن الاختراع الثاني.

من جانبها، قالت مي محمود محمد حجازى، إنها اخترعت قميص ذكي يكتشف العنف الجسدي؛ حيث يمكنه اكتشاف العنف الجسدي والابلاغ عنه، استنادآ الى تكنولوجيا (انترنت الاشياء iot)، من خلال استخدام مجسات الحركة، موضحة أنه عند تعرض من يرتديه إلى عنف جسدي، يقوم القميص تلقائيا بالضغط على نقطة إخطار فى تطبيق الهاتف النقال فى نفس الوقت وبدون أى تدخل.

وأشارت إلى أنه على سبيل المثال، يقوم القميص باكتشاف حالات العنف أو التنمر الجسدى لدى طلاب المدرسة، وابلاغ التطبيق النقال على الفور، سواء لدى الآباء أو إدارة المدرسة، مما يتيح لهم التدخل السريع.

أما محمد صبحى محمد عفيفي، فأوضح أن اختراعه يتمثل في أسورة ذكية لرعاية المسنين والمكفوفين؛ حيث يقوم المسن أو الكفيف بارتدائها في معصمه، ويتمكن من خلالها من التحكم فى اضاءة الغرفة التي بها، أو في مستوى الصوت فى وقت واحد، بالإضافة إلى امكانية إجراء مكالمة كالهاتف النقال للشخص المسئول عن رعايته.

وقال سالم نبيل أبوبكر عبده، إن اختراعه يسمى ب(سكوتر فلانكرز الذكي)، وهو سكوتر بحري يستخدم آلية الهندسة العكسية المستخدمة فى مجموعة متنوعة من أنشطة الغوص، ليكون وسيلة رائعة للتجول فى البحر، كما يمكن استخدامه أيضا في الغوص او الغطس الحر، وكذلك في الأغراض الأمنية.

بينما قالت سارة محمود محمد الداخلي، إن اختراعها المسمى بـ(كروني)، هو عبارة عن جهاز محمول يتنبأ بأمراض القلب الوعائية، ولا سيما الذبحة الصدرية، عن طريق الكشف عن مواد بالدم، بواسطة طريقتين، إما مستشعر لحالات الطوارئ، أو بواسطة شريط من خلال التفاعل الكيميائي، ينشىء علاقة بين الذبحة وخمسة عوامل خطر لدى مريض القلب، منها السمنة، ومستوى الكوليسترول بالدم ، وداء السكري، والتدخين، والعمل على مساعدته عند شعوره بألم أو بأي أعراض أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى من معرض الكويت الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط انطلقت عام 2007، لتعقد بانتظام سنويا لمدة 12 عاما، ليتحول المعرض إلى ثاني أكبر المعارض المتخصصة في الاختراعات على مستوى العالم، والأول على مستوى الشرق الأوسط.

وبالنسبة لجوائز الدورة الـ12 لمعرض الكويت الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط، فتبلغ نحو 50 ألف دولار أمريكي، بواقع 15 ألف دولار لجائزة المعرض الكبرى، و10 ألاف دولار لجائزة النادى العلمي الكويتي، و5 الاف دولار جائزة معرض جنيف، فضلا عن جوائز مكتب براءات الاختراع الخليجي، والتي تبلغ 6500 دولار للجائزة الأولى، و4000 الاف دولار للجائزة الثانية، و2500 دولار للجائزة الثالثة، فضلا عن جوائز المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، وجائزة الاتحاد الدولي للمخترعين (إيفيا) وميداليات وشهادات المشاركة.