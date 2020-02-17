أقوى كمبيوتر في العالم.. كم يتكلف وفيم سيستخدم؟

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من أجل تطوير ما قالت إنه أقوى جهاز كمبيوتر عملاق في العالم، أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم استثمار 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار).
وكشفت “رويترز” أن الكمبيوتر الجديد سوف يستخدم لتقديم نشرات أكثر دقة عن الطقس والمناخ.
كما سيتم الاعتماد على الكمبيوتر العملاق الجديد، الذي ستديره هيئة الطقس بالبلاد، في التنبؤ بالعواصف بدرجة أكثر دقة، وتحديد أنسب المواقع لإقامة مصدات لمياه الفيضانات والتنبؤ بالتغيرات في المناخ العالمي.
وسيقدم الجهاز أيضا تنبؤات أفضل للمطارات تتيح لها الاستعداد لأي طوارئ، كما سيمنح قطاع الطاقة معلومات أكثر تفصيلا.
وينتهي أجل أجهزة الكمبيوتر العملاقة الحالية في هيئة الطقس البريطانية، في أواخر عام 2022.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.