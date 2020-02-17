تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى كاميرة أسفل الشاشة في هاتف Galaxy Fold 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت تسريبات جديدة نشرت اليوم إلى أن إصدار سامسونج القادم من الهواتف القابلة للطي يعرف الآن برمز “Champ”، والذي ينطلق للأسواق بعنوان Galaxy Fold 2، ومن المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بكاميرة مدمجة أسفل الشاشة.

تعد شركة سامسونج أولى الشركات التي قدمت لسوق الهاتف اثنان من الإصدارات القابلة للطي من الهواتف الذكية في Galaxy Fold وGalaxy Z Flip، واليوم تأتي تسريبات جديدة عن الإصدار الثالث المرتقب من العملاق الكوري الذي ينطلق لاحقاً بعنوان Galaxy Fold 2.

ويأتي الجيل الجديد من هاتف Galaxy Fold بميزة جديدة لهذه الفئة من الهواتف، حيث أشارت التسريبات إلى أن سامسونج ستقدم تقنية الكاميرة المدمجة أسفل الشاشة في هذا الإصدار، وذلك وفقاً لتقرير نشر في مجلة Aju News الكورية.

وقد أشارت المجلة الكورية في تقريرها أيضاً إلى أن هاتف Galaxy Fold 2 يعرف الآن برمز”Champ”، كما أنه سيكون أول إصدار للشركة بدون حواف للشاشة، أيضاً لن يضم الهاتف أي ثقوب في الشاشة للكاميرة الأمامية، لذا تستبدل سامسونج هذا التصميم بتصميم أخر لكاميرة أسفل الشاشة.

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كما أشار أحد موردي سامسونج إلى أن هاتف Galaxy Fold 2 سيضم شاشة بحجم 7.7 إنش، كما أن هذا الإصدار سيكون إصدار جديد من سلسلة Fold لذا لن يتميز بالتصميم الصدفي الذي انطلق به هاتف Galaxy Z Flip، أيضاً من المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار خلال شهر يوليو 2020.

يذكر أن العملاق الكوري تواجه الكثير من العقبات في تطوير الهواتف القابلة للطي، إلا أن سامسونج لن تتوقف عن تطوير هذه الفئة من الهواتف الذكية، والمنافسة يإصدارات جديد خلال الفترة القادمة.

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