بعد أيام من إصداره.. جالاكسي Z Flip يحرج سامسونج

أعربت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن إشادتها بهاتفها الجديد جالاكسي Z Flip الذي يستخدم ”Ultra Thin Glass“، حيث وصفته بأنه "ثورة حقيقية في عالم شاشات الهواتف القابلة للطي"، وذلك بعد أيام من إصداره ضمن فعاليات حدث الشركة الأبرز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نُشر على قناة JerryRigEverything، والذي أظهر فيه التقني الشهير زاك نيلسون مدى سهولة خدش شاشة هاتف Z Flip، الموصوف بأنه أول هاتف مزود بشاشة "زجاجية" قابلة للطي في عالم جالاكسي.

وأكد نيسلون في اختباراته الأولية، أن شاشكة جالاكسي Z Flip تعرضت للخدش؛ ما يشير إلى أن السطح العلوي يحتوي على مادة بلاستيكية فوق الزجاج.

وبحسب الفيديو، فإن الأشخاص الذين لديهم أظافر طويلة قد يحتاجون إلى توخي الحذر إذا ما قاموا بالتقاط Z Flip، إذ إن ذلك يعد مؤشراً على أنه لا يزال أقل دائماً من الزجاج غير القابل للطي.

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وأثناء اختباره، توقع نيسلون أن سامسونج قد تستخدم مادة "هجينة"، مثل البلاستيك المحمل بقطع من الزجاج لتعزيز متانته.

وفي وقت سابق، قالت سامسونج لموقع "ذا فيرج" إنه يمكن لعملاء جالاكسي Z Flip الدفع لاستبدال الشاشة لمرة واحدة بمبلغ 119 دولاراً، مع توافر بديل مجاني لمرة واحد لطبقة الحماية كخيار آخر.

وجاء Z Flip بشاشة 6.7 بوصة من النوع القابل للطي، وينتمي لتقنية "أوليد"، بها نتوء في المنتصف به كاميرا وقارئ بصمة العين.