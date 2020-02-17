شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز ذكى جديد يمكنك من شحن هاتفك بواسطة دماغك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تبدو فكرة شحن هاتفك الذكي عن طريق التحديق فيه وكأنها أحدث حلقة من مسلسل الخيال العلمى الشهير Black Mirror، ولكن قد يتحول الأمر إلى حقيقة واقعة قريبًا، بفضل جهاز جديد لقراءة العقل، إذ يقوم الجهاز، الذى يطلق عليه اسم MyndHub، بالاتصال بسماعة رأس، ومن ثم يتيح للمستخدم التحكم في أي جهاز عن بعد باستخدام التركيز الذهني فقط.

ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، قالت MyndPlay، الشركة المطورة للجهاز: "يتصل جهاز MyndHub بسماعة، والتي تمكن المستخدم من الاتصال بأي أداة USB أو جهاز كهربائي أو جهاز منزلي ذكى، والتحكم في الجهاز الوقت الفعلي مع التركيز الذهني والتأمل".

وأضافت الشركة: "يمكن للمستخدم الاعتماد على MyndHub لتشغيل الأشياء وإيقافها، وشحن الأجهزة وسيارات السباق، والطائرات بدون طيار، والتحكم في الإضاءة أو حتى تشغيل الموسيقى والأصوات بناءً على مستويات التركيز والهدوء والمزاج".

يقوم المستخدمون ببساطة بوضع سماعة الرأس وتوصيلها في MyndHub ، والذى سيبدأ تلقائيًا في عرض بيانات التركيز الخاصة بهم، فعلى سبيل المثال، يمكنك ضبط هاتفك الذكي لبدء الشحن عندما تصل إلى مستوى تركيز معين، أو ضبط هاتفك الذكي لبدء الشحن عندما يكون الدماغ هادئًا.

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أضافت MyndPlay: "يمكن للجهاز مساعدتك أيضا على الاسترخاء والتأمل عن طريق استخدام أجهزة منزلك الذكية أو مساعد الشخصى "اليكسا"، لتتبع مستوى التأمل الخاص بك في الوقت الفعلي؛ أو يمكن للمستخدمين إنشاء والاستمتاع بأدمغتهم من خلال جعل الأشياء تتحرك وتطير وتدور وتتفاعل مع قوة الدماغ كقوة عظمى في العالم الحقيقي".

جدير بالذكر يحاول العلماء ابتكار وسائل مختلفة تسهل من عملية الشحن، لمواكبة الاستخدام الدائم للهواتف الذكية، فخلال العام الماضى طور الباحثون فى جامعة واشنطن وسيلة لشحن الهواتف الذكية بأمان من خلال استخدام الليزر، وهذا يعنى إمكانية شحن الهاتف من ليزر صادر من جميع أنحاء الغرفة، دون الحاجة إلى أن يكون متصلا بأى شىء.