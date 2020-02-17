شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة كرو دراجون تستعد لأول رحلة رواد من الأراضى الأمريكية منذ 2011 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت المركبة الفضائية "كرو دراجون" التي ستطير بأول مهمة مأهولة لشركة "SpaceX" إلى فلوريدا، حيث قال مسئولون في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، إن الكبسولة وصلت إلى ساحل الفضاء في فلوريدا مستكملة رحلة عبر البلاد من مقر الشركة في كاليفورنيا، مؤكدين "المركبة الفضائية ستخضع الآن لاختبارات نهائية ومعالجة في منشأة " SpaceX" في محطة كيب كانافيرال الجوية القريبة".

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، يمكن الآن للفنيين في منشأة معالجة SpaceX بمحطة كيب كانافيرال للقوات الجوية البدء في إعداد المركبة لإطلاقها، والتي ستطلق Demo-2، وهي مهمة اختبار تاريخية سترسل رواد فضاء ناسا دوج هيرلي وبوب بهنكن إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) ).

ويستهدف هذا الإقلاع في مطلع شهر مايو من Pad 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، والذي يقع بجوار Cape Canaveral.

ولكنها لن تكون أول رحلة إلى محطة الفضاء الدولية، فقد تمكنت إحدى الكبسولات من الوصول فى مهمة Demo-1 غير المأهولة إلى المختبر المداري في شهر مارس من العام الماضي.

Advertisements

وإذا سارت عملية Demo-2 على ما يرام، فمن المحتمل أن يتم مسح SpaceX لبدء مهام طاقم التشغيل إلى محطة الفضاء الدولية لناسا.

وكانت وكالة الفضاء في سبتمبر 2014، قد اتفقت مع الشركة بعقد بقيمة 2.6 مليار دولار لإنهاء تطوير كرو دراجون، وتسيير ست رحلات بأطقم من وإلى مختبر المدار.

ووقعت ناسا صفقة مماثلة بقيمة 4.2 مليار دولار مع بوينج، التي تقوم بتطوير كبسولة تسمى CST-100 Starliner، لكن من غير الواضح متى ستكون Starliner جاهزة لبدء نقل رواد الفضاء.

وثد عانت مركبة Boeing من العديد من مشكلات البرامج أثناء إصدارها من Demo-1 في ديسمبر 2019، وفشلت في الوصول إلى محطة الفضاء الدولية كما هو مخطط لها.