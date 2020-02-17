شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يصممون قاموسا يتكون من 1500 حركة رقص تستخدمها النحل للتواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنشأ فريق من العلماء من جامعة مينيسوتا قاموسًا يضم أكثر من 1500 حركة رقص فريدة من نوعها يستخدمها النحل للتواصل مع بعضها البعض، وتم تجميع القائمة كجزء من دراسة أكبر حول كيفية إعداد مشرفى الأراضي للموائل الطبيعية لتكون أكثر ملاءمة للنحل، الذي كان عدد سكانه في انخفاض سريع في السنوات الأخيرة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أحضر الفريق، بقيادة كار ماركيل من جامعة مينيسوتا، مستعمرتين كبيرتين للنحل إلى موقعين مختلفين في ولاية مينيسوتا حيث تم تحويل الأراضي المطورة سابقًا إلى مناطق نحل مع مزيج من النباتات المحلية وغير الأصلية.

وأراد الفريق في الأصل دراسة كيفية تفاعل النحل مع أنواع مختلفة من مصادر حبوب اللقاح للمساعدة في توجيه مديري الأراضي إلى مزيج مثالي من النباتات لدعم أعداد النحل الجديدة.

وعندما لاحظوا أن النحل يتحرك عبر المناظر الطبيعية، بدأوا ملاحظة بعض السلوكيات غير العادية، ما وصفه الفريق بـ "رقصات خفيفة".

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وتم استخدام رقصات الذبذبة هذه عندما كانت مجموعات من النحل تطير خارج الخلية، وتم استخدام التذبذب للتواصل مع الأعضاء الآخرين، مع الإشارة إلى مجموعة من المعلومات، بما في ذلك المكان الذي يجب أن تتوجه إليه، واتجاه أقرب مصدر حبوب اللقاح، ومدى المسافة الموجودة به، ومدى أهمية مشاهدة حبوب اللقاح الخاصة بمصنع النحل بشكل عام.

وفهرس الفريق 1،528 أسلوبا فريدًا من الرقص، مما يدل على وجود نظام اتصال معقد وغير دقيق بين مستعمرتَي النحل.

وقال كار ماركيل: "الشيء الذي أعتقد أنه الأكثر إثارة للاهتمام حول النحل هو تواصلهم"، مضيفا "لذلك أردت أن أكون قادرًا على استخدام ذلك لمساعدة مشرفى الأراضي المهتمين بزراعة النحل وإعطائهم معلومات ميدانية".