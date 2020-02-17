شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة جديدة من الفضاء تكشف عن تفاصيل مذهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت صورة فضائية جديدة سديم القلب والروح بألوان حمراء من الهيدروجين المنشط، فكلاهما يقعان في كوكبة كاسيوبيا، على بعد حوالي 6000 سنة ضوئية من الأرض، حيث يقع سديم القلب Heart Nebula على الجانب الأيسر من الصورة، وسديم الروح Soul Nebula (IC 1871) على اليمين.

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، يمتد السديمين معًا حوالي 300 سنة ضوئية، حيث يحتوي سديم القلب في مركزه على مجموعة مفتوحة من النجوم تُعرف باسم Melotte 15، والتي تحتوي على عدة نجوم ساطعة، والتى تعد 50 ضعف كتلة شمسنا.

كما أنه لالتقاط هذه الصورة، استخدمت كاميرا تصوير ضوئي DSLR مع تلسكوب Takahashi FSQ-106ED، وحامل استوائي EM200 ومخفض QE تلقائي التوجيه.

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سديم

أما عن مجموع الوقت الكلي كان 259 دقيقة، واكتملت معالجة الصور باستخدام برامج PixInsight 1.8.8-3 وAdobe Photoshop CC 2020.

كما تم التقاط الصورة من مرصد Cumeada في Dark Sky Alqueva Reserve بالبرتغال.

جدير بالذكر أن سديم الروح مثل مناطق أخرى كثيفة تنشأ فيها نجوم جديدة، وتحوي فراغات كبيرة جدًا تكونت عن طريق إشعاعات شديدة صادرة من نجوم ناشئة ضخمة تعمل على إزاحة الغازات والغبار منها، كما يقترب جدًا السديم من سديم القلب، حيث تم التقاطهما معًا في تشكيل واحد.