شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: IBM تنسحب من مؤتمر RSA بسبب مخاوف من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة IBM أنها ألغت مشاركتها في مؤتمر الأمن السيبراني RSA بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا، وقالت الشركة في تغريدة: "إن صحة أجهزة IBM هي شاغلنا الرئيسي حيث نواصل مراقبة الأحداث القادمة، لكننا قررنا إلغاء مشاركتها في مؤتمر RSA لهذا العام"، فيما ينتظر أن يعقد الحدث في الفترة من 24 إلى 28 فبراير في سان فرانسيسكو.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت هيئة تنظيم مؤتمر الأمن السيبرانى RSA في بيان إنها ستستمر كما هو مقرر رغم قرار IBM بعدم المشاركة في المؤتمر كراعى بلاتيني، وقال عدد من الأفراد، بما في ذلك من آي بي إم، الذين ألغوا تسجيلهم حوالي 0.79 ٪ من إجمالي عدد الحضور المتوقع.

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فيما أوضحت RSA أن إجمالى عدد العارضين، بما في ذلك IBM، الذين ألغوا مشاركتهم كراع أو عارض هم ثمانية، ستة منهم من الصين وواحد من الولايات المتحدة وواحد من كندا، وفي وقت سابق من اليوم، قالت شركة فيس بوك إنها ألغت قمة التسويق العالمية المقرر عقدها في الشهر المقبل في سان فرانسيسكو بسبب المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا.

كما تم إلغاء مؤتمر Mobile World Congress (MWC) ، وهو الاجتماع السنوي لصناعة الاتصالات في برشلونة ، بعد نزوح جماعي من قبل العارضين بسبب مخاوف من فيروس كورونا، إذ قتل الفيروس، الذي نشأ في مدينة ووهان الصينية، أكثر من 1500 شخص حتى الآن وأصاب أكثر من 66000 شخص في البر الرئيسي الصيني.

يذكر أن مجموعة من العلماء أدعو أن فيروس كورونا جاء نتيجة نيزك ضرب الصين خلال العام الماضى، حيث أودى بحياة المئات على مستوى العالم حتى الآن، فيما يقول العلماء إن فيروس كورونا حُمل إلى الغلاف الجوي للأرض على جزء من المذنب الذي تسبب في مئات المليارات من الجسيمات الفيروسية.