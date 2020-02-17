شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Facebook Lite يحصل على الوضع المظلم على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة فيس بوك تحديثًا جديدًا لتطبيق Facebook Lite والذى وفرت من خلال "الوضع المظلم" للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، حيث تتجه العديد من التطبيقات لدعم المستخدمين بهذه الميزة في واجهة التطبيقات، واليوم ينضم تطبيق Facebook Lite إلى التطبيقات التي تقدم هذه الميزة، بعد أن رصدت الميزة بالفعل لدى مجموعة من المستخدمين في الإصدار 181 من التطبيق.

وبحسب موقع gizchina الصينى، فقد قدمت شركة فيس بوك خلال الفترة الماضية الوضع المظلم لمستخدمي تطبيق الواتس آب، ومن جديد تقدم الفيس بوك الوضع المظلم لتطبيق Facebook Lite قبل أن تتوفر الميزة للتطبيق الرئيسي، حيث ما زالت الميزة في مرحلة تجريبية حتى الآن.

وتتوفر ميزة الوضع المظلم الآن لمستخدمي Facebook Lite في الأسواق العالمية، لتنضم إلى مميزات التطبيق الذي يعد الأفضل لدعم المستخدمين في المناطق ذات الاتصالات البطيئة بشبكة الإنترنت، حيث يقدم تجربة ذات آداء سريع وسلس، كما يشغل التطبيق سعة أصغر على الهواتف الذكية مقارنة بالتطبيق الأصلي.

وقد تم رصد الوضع المظلم في تحديث 181 من تطبيق Facebook Lite لدى بعض المستخدمين، بينما بدأت الميزة في التوسع بداية من اليوم لدى الكثير من مستخدمي التطبيق في الإصدار رقم 186، كما سيمكن للمستخدمين الاشتراك في البرنامج التجريبي لاختبار المميزات الجديدة في التطبيق عبر جوجل بلاي.

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على جانب أخر كشفت تقارير حديثة عن أن شركة "فيس بوك" الأمريكية تستعد لطرح تطبيق جديد مخصص للصور شبيه بتطبيق "بنترست" الشهير، وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن فيس بوك يستعد لاختبار تطبيق جديد تحت اسم "هوبي" لحفظ وترتيب الصور، حيث يساعد تطبيق فيس بوك الجديد على توثيق وتذكر الأشياء التي يفضلها الشخص ومن بينها الصور.

ويمكن من خلال تطبيق "هوبي" الجديد أن يحفظ الشخص صوره وينظمها في مجموعات أو ألبومات، بحيث يمكن أن يدخل من يبحث عن صور الطبخ مثلا ليجد صوره بسهولة، وكذلك من يبحث عن صور اللياقة البدنية على سبيل المثال، ولكن لم تكشف التقارير إن كان فيس بوك سيجعل تلك الصور متاحة لكل المستخدمين أم أنها ستكون شخصية لكل شخص.