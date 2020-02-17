علوم وتكنولوجيا

طريقة قياس سرعة الإنترنت عن طريق محرك البحث جوجل

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 فبراير 2020 01:16 صباحاً - مشاركة

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يوجد الكثير من الطرق لاختبار سرعة الإنترنت، لكن جوجل توفر لك طريقة مميزة لاختبار سرعة الإنترنت الخاصة بك وذلك عبر صفحة جوجل الرئيسية.

 

ولمعرفة سرعة اتصال الإنترنت لديك يجب التأكد من أمرين أساسين:

 

تأكيد الاتصال بالإنترنت
قبل أن تتمكن من التحقق من سرعة الإنترنت الخاص بك، تحتاج إلى التأكد من أنك متصل فعلًا بشبكة الإنترنت، والتأكد من أن اتصالك آمن.

 

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إجراء اختبار سرعة

توجه إلى صفحة جوجل الرئيسية، وببساطة ابحث اختبار السرعة عن طريق كتابة Google’s own speed test في خانة البحث، ثم اختر Google Fiber Speed Test، بعدها تستطيع اختبار سرعة اتصالك بالإنترنت عن طريق الضغط على أيقونة قياس السرعة.

يشار إلى أن هذه الخدمة قد لا تكون متوفرة في جميع المناطق.

 

المصدر ait news
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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