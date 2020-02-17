كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن سيارات “Tesla Model S” و “X Long Range Plus” الجديدة تستفيد من زيادة كبيرة في النطاق

متابعة-سنيار: كشفت تيسلا يوم الجمعة عن نسخ جديدة من طراز Tesla Model S و Model X.

تزعم صفحات الطراز S و Model X أن إصدارات Long Range Plus الخاصة بهاتين السيارتين الكهربائيتين يمكنها الآن أن تصل إلى نطاقات تتراوح ما بين 390 و 351 ميلا على التوالي، وهو ما يمثل ارتفاعا صحيا عن النطاقات المقدرة السابقة وهي 373 و 328 ميلا.

ووفقا لما ذكره موقع “ماشابل”، لم تحدد الشركة التغييرات التي تم إجراؤها لتحقيق هذه النتائج لكن الجميع يعلم أن طراز S سيحصل على نمط جديد من العجلات مقاس 19 بوصة، والتي من المحتمل ألا تؤثر بالأميال.

لم تحصل نماذج الأداء الأقوى في كلتا السيارتين على اهتزازات في النطاق، لذا يبدو أن كل ما تفعله الشركة لا يفيد طرازات Long Range Plus.

حاليا، يبلغ أداء طراز S حوالي 348 ميلا ويمكن للطراز X أن يمتد إلى حوالي 305 أميال.