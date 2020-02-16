شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هجمات DDoS تضاعفت فى الربع الأخير من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تحليلات أجرتها شركة كاسبرسكى عن أن عدد الهجمات التى حُظرت عن طريقKaspersky DDoS Protection فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018، يشكل ما نسبته 56% من الهجمات المكتشفة والمحظورة فى الربع الرابع من عام 2019.

وأظهرت تحليلات أخرى حول نشاط الروبوتات الشبكية Botnet أن نحو 28% من الهجمات وقعت فى عطلات نهاية الأسبوع، التى شهدت أيام الأحد منها ارتفاعاً بمقدار نقطتين ونصف النقطة المئوية لتصل إلى 13%.

وشهد عام 2019 شنّ العديد من هجمات DDoS واسعة النطاق ليتضح من ذلك أن DDoS ما زالت طريقة هجوم شائعة بين مجرمى الإنترنت، الذين يسعون لتحقيق مكاسب مالية أو المدفوعين بدوافع أيديولوجية، لذلك يجب أن تكون المنشآت مستعدة لمثل هذه الهجمات وتدرك طريقة تطورها.

وأظهر التقرير أن التوجّه الرئيسى خلال الربع الأخير من عام 2019 تمثل فى زيادة نشاط الروبوتات الشبكية أيام الأحد، وعلى الرغم من أن النمو قد يبدو صغيرًا نسبيًا، إلا أن حصة هجمات DDoS فى هذا اليوم المحدد من الأسبوع كانت لولا ذلك ستصبح الأدنى.

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أما فى الربع الرابع فقد تبين أن يوم الخميس هو أقل أيام الأسبوع نشاطًا لهجمات DDoS، لكن الهجمات عمومًا أصبحت موزعة بتساوٍ أكبر على أيام الأسبوع، ويوضح التحليل أن الفرق بين أكثر الأيام نشاطًا وأهدئها لم يزد عن نقطتين ونصف النقطة المئوية، فى حين كان هذا الفرق فى الربع السابق 7 نقاط مئوية.

على الرغم من أن عدد هجمات DDoS التى اكتشفها التطبيق Kaspersky DDoS Protection قد نما نمواً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، فقد جاء النمو فى الربع الرابع من 2019 هامشياً مقارنة بالربع الثالث الذى شكلت هجماته 92% من هجمات الربع الرابع فى 2019.

وكان هناك زيادة ملحوظة فيما يُسمى بـ هجمات DDoS الذكية التى تستهدف الأنظمة عند مستوى التطبيقات وتنفذها جهات تخريبية بارعة، وبلغت هجمات الربع الثالث 73% من هجمات الربع الرابع فى 2019.

وقد أمكن التنبؤ بهذه الزيادة نظرًا لما يشهده شهرا نوفمبر وديسمبر من ارتفاع فى نشاط الأعمال التجارية عبر الإنترنت، ومع ذلك لم يحدد خبراء كاسبرسكى أى ارتفاع فى أيام تخفيضات الجمعة البيضاء أو عيد الميلاد.