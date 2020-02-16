شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كسارة الجمجمة skull breaker.. اعرف قصة تحدى على السوشيال قد يؤدى للوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتشر بين كل فترة وأخرى تحديات غريبة على مواقع التواصل الاجتماعى بحثا عن التسلية أو الترفية، حيث وقع الشباب المراهقين في المدارس فريسة لتحدى جديد يدعى كسارة الجمجمة أو skull breaker، حيث ممارسته يمكن أن تصيبهم بإصابات بالغة فى الرأس.

بدأ تحدى كسارة الجمجمة أو skull breaker في عدد من المدارس الأجنبية في مختلف دول العالم، ليمتد إلى ممارسة فى المدارس المصرية خلال الأونة الأخيرة، فى حين عدد من أولياء الأمور والأطباء على مواقع التواصل الاجتماعى بدأوا بإطلاق تحذيراتهم على ممارسة هذه اللعبة لخطورتها.

على الرغم من انتشار التحدى على جميع مواقع التواصل الاجتماعى، إلا أن كانت بدأ من تطبيق تيك توك الشهير TikTok حيث يصور الشباب الفيديوهات خلال ممارسة في المدارس والأندية خلال قيامهم بذلكالتحدى الخطير.

ويأتي خطورة ذلك التحدى الذى بدأ انتشاره في عدد من المدارس، من خلال قيام طالبان باستدارج آخر وخلال القفز فى الهواء يقوم زملائه الأثنين بعرقلته من الخلف، مما يسبب سقوطه على ظهره و رأسه من الخلف، وقد يؤدى إلى كارثة حقيقة فى حالة سقوطه بطريقة خطأ.



تحدى كسارة الجمجمة

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وحذر العديد من المغردين، من خلال هاشتاج "#skullbreakerchallenge"من التحدى عبر تويتر، حيث حثوا أولياء الأمور ضرورة تحذير أطفالهم أن ذلك الأمر خطيرا جدا، حيث يمكن بالفعل أن يؤدى إلى كسر الجممجمة، وإحداث عدد من المشاكل والإصابات الخطيرة، كما حذرت أيضا العديد من المدارس في مختلف دول العالم تحذيرات من ممارسة ذلك التحدى.