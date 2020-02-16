شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك ينفق 130 مليون دولار لإنشاء "محكمة عليا" تقضى على صلاحيات زوكربيرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع وجود أكثر من ملياري مستخدم تواجه شركة فيس بوك مشكلة كبيرة في الإدارة، فعلى مدار الأعوام الماضية كانت مشكلة الإدارة تلاحق الشبكة الاجتماعية الأكبر فى العالم، فيما تدرك الشركة جيدا ضخامة مشكلتها، حيث كتب مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي في أواخر عام 2018 قائلاً: "أحد أكثر الدروس إيلامًا التي تعلمتها، هو أنه عندما تقوم بتوصيل ملياري شخص معا، سترى كل جمال وبشاعة البشرية."

وبحسب موقع businessinsider الأمريكى، فنتيجةً لذلك يخطط فيس بوك لإنشاء مجلس رقابة يقول إنه خارج عن سيطرة فيس بوك، والذى يمكنه في النهاية إلغاء سياسات فيس بوك الخاصة بإدارة المحتوى، وقد تعهدت الشركة بمبلغ 130 مليون دولار للحصول على التمويل والتشغيل، مع خطط لإطلاقه في عام 2020، والذي قيل إنه قد يقوض من سلطة مارك زوكربيرج على الشركة.

- في أواخر عام 2018 نشر مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لفيس بوك سلسلة من الملاحظات المطولة التى تناولت المشكلات عالية المستوى التي كانت شركته تحاول حلها.

- كحلٍّ، اقترح زوكربيرج شيئًا لم يسمع به من بين عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي في العالم وهو "إدارة مستقلة"، منفصلة عن فيس بوك، يمكن للمستخدمين الالتماس إليها مباشرة.

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- الفكرة بسيطة وهى توفير وسيلة للمستخدمين للطعن في قرارات فيس بوك.

- وقال زوكربيرج إن المجلس المستقل سيكون موجودًا لدعم مبدأ إعطاء الناس صوتًا مع الاعتراف أيضًا بواقع الحفاظ على سلامة الناس".

- يوفر فيس بوك 130 مليون دولار من رأس مال لتمويل مجلس الإدارة لسنواته الست الأولى، ويعد بمواصلة التمويل بعد ذلك.

- ليس من المعروف حتى الآن متى سيصبح هذا المجلس المستقل نشط ومن يديره، وما هي الخطوات التالية التى سيتخذها