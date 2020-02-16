مواصفات و مميزات Samsung Galaxy Z Flip مع السعر

هاتف Samsung Galaxy Z Flip هو هاتف سامسونج القابل للطي الجديد. و لكنه على غرار Galaxy Fold فإنه لا يصدر كهاتف يمكن تحويله لجهاز لوحي مثلاً. بل هو هاتف قابل للطي مثل الـFlip phones التقليدية التي كنا قد تعاملنا معها. بل الفرق بأنه هاتف بشاشة كاملة ولا ازرار. مثل هاتف Moto Razr الجديد. لكن هل سينجح هاتف سامسونج هذا ؟. ام انه سيكون محبطا؟. هذا المقال لنتحدث بعض الشئ عن هاتف سامسونج الجديد

مواصفات Samsung Galaxy Z Flip

المعالج Qualcomm snapdragon 855+ الشاشة الشاشة الخارجية بحجم 6.7 بوصة من نوع Foldable Dynamic Amoled بدقة 1080×2636 الشاشة الخارجية بحجم 1.1 بوصة بدقة 112×300 من نوع Super AMOLED ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256GB من نوع UFS 3.0 الكاميرات الخلفية ثنائية الكاميرا الأولى بدقة 12MP و فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2 نوعها Ultra wide الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 10MP و فتحة عدسة f/2.4 البطارية بسعة 3300mah تدعم الشحن السريع بقدرة 15Watt

مميزات Samsung Galaxy Z Flip

الشاشة و تصنيعها

Advertisements

اول ميزة الشاشة. و تصنيعها. على عكس اي هاتف سابق فانا هنا سأتحدث عن تصنيع شاشة الـZ Flip ضمن مميزات الشاشة. في البداية فإن الهاتف يأتي بشاشة اساسية من نوع Foldable Dynamic AMOLED بدقة 1080×2636 بحجم 6.7 بوصة. مع شاشة خارجية بحجم 1.1 بوصة بدقة 300×112 نوعها Super AMOLED.

و لكن المميز في التصنيع هذه المرة بأن الشاشات القابلة للطي تأتي من البلاستيك. و لكن سامسونج هذه المرة اصدرت شاشة زجاجية قابلة للطي. بإستخدام طبقات زجاج رفيعة يمكن طيها. بهذا الشكل فإن شاشة الـZ Flip ستكون افضل بكثير من شاشة الـGalaxy Fold و ذات متانة و مقاومة للخدوش بشكل افضل

الأداء

انا سأتكلم هنا عن الأداء و ليس المعالج. بعض الناس يخلطون عندما تتحدث عن الأداء يعتقدون انك تتحدث عن المعالج. لا انا هنا سأتحدث عن الأداء عموماً. نظرة الى اداء الهاتف فهو يأتي بمعالج Qualcomm snapdragon 855+ الذي يقدم ارقاماً جيدة في الأداء. سيساعدك على لعب اقوى الألعاب بدون مشاكل. و سيساعدك على استعمال الهاتف. طول اليوم بدون اي مشاكل في الأداء. خاصة في ناحية المهام المتعددة. المعالج هو معالج العام الماضي. و ليس مناسباً لفكرة ان يكون الهاتف رائداً لعام 2020. و لكنه يعطي الأداء المطلوب بشكل كامل.

الكاميرات كافية

اذا اردت وضع الكاميرات في مقارنة مع اي كاميرات اخرى في فئته فهذا الهاتف سيخسر. في الواقع فإن الكاميرات في هذا الهاتف كافية فقط للتصوير. ستحصل على صور عالية الجودة و بوضوح جيد و بشكل جيد جداً. مع وجود كاميرا Ultrawide. و ذلك سيمنحك وضعي تصوير مختلفين من اكثر اوضاع التصوير استعمالاً على الإطلاق. مما يجعل الهاتف كافياً اذا اردت اقتنائه من اجل الكاميرات. لكن هذا لا يعني انه افضل هاتف يمكنك شراء. بل هناك هواتف اخرى يمكن شرائها افضل من ناحية الكاميرات بشكل كبير. على سبيل المثال فهاتف Galaxy Note 10 افضل بكثير من ناحية الكاميرات.

تجربة هاتف جديدة

آخر شئ يمكن وضعه كميزة في هذا الهاتف هو تجربة الإستعمال الجديدة. تجربة الإستعمال الجديدة تعني انه يمكنك تصوير صور ذاتية مثلاً بدون الحاجة الى امساك الهاتف. يمكنك استعمال الهاتف لقرائة تعليقات youtube مثلاً بدون الحاجة الى ضياع الفيديو الذي تشاهده. يمكنك التحدث على Google Duo بمكالمة فيديو و مشاهدة من تحدثه مع استعمال تطبيق آخر في نفس الوقت. في الواقع فسامسونج تدخلت في نظام Android و جعلت النظام على هذا الهاتف خادماً بشكل كبير للأجهزة القابلة للطي و هذا امر جيد.

عيوب Samsung Galaxy Z Flip

كان يمكن استعمال بطارية اكبر بعض الشئ بدلاً من 3300mah

الهاتف يصدر في 2020 بمواصفات عام 2019

سرعة الشحن للبطارية بقدرة 15Watt بطيئة بعض الشئ.

سعر Samsung Galaxy Z Flip

فلنتحدث عن السعر. هل الهاتف بتسعير جيد ام انه غالي الثمن ؟. الهاتف سعره 1400 دولار امريكي. بتحويل العملة فهو بسعر 22 الف جنيه تقريباً. هل هذا هاتف للإستعمال اليومي بشكل مثالي؟. ام ان هذا هاتف مثالي كهاتف قابل للطي؟. في الواقع اذا اردت هاتفاً جيداً من ناحية الأداء و من ناحية الكاميرات بما يناسب عام 2020 فإن شرائك لهاتف Galaxy S20 سيكون افضل. بما انه ارخص سعراً و اقوى من نواح عديدة جداً.

لكن اذا كانت كل رغبتك من هذا الهاتف هي الفكرة المبتكرة. و التجربة الجديدة و الحديثة فهاتف Samsung Galaxy Z Flip من الهواتف المثالية لهذه الفكرة. خاصة ان فكرة الـFlip phones الحديثة ليست متوفرة غير في هاتف Moto Razr و الذي هو اضعف و اغلى من هاتف سامسونج.