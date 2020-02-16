تكنولوجيا: هواوي تدعم سلسلة هواتف P40 بمستشعر سوني بدقة 52 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التسريبات إلى أن شركة هواوي تقدم سلسلة هواتف P40 قريباً بمستشعر سوني IMX700 CMOS بدقة 52 ميجا بيكسل.

بعد أن قدمت العملاق الكوري هاتف Galaxy S20 Ultra بترقية جديدة في الكاميرة، كما كشفت شاومي عن هاتف Mi 10 Pro الذي سجل أعلى آداء في إختبارات الكاميرة، تستعد هواوي أيضاً لإطلاق سلسلة هواتف P40 المرتقبة بترقية جديدة في مواصفات الكاميرة.

إشتهرت شركة هواوي بدعم الإصدارات المميزة من هواتفها الذكية بأفضل الإعدادات للكاميرة، ولا يختلف الحال هذا العام مع سلسلة P40 القادمة، حيث أشارت تسريبات جديدة إلى أن الإصدارات المرتقبة ستضم مستشعر سوني IMX700 CMOS بدقة 52 ميجا بيكسل.

ويعد هذا المستشعر أقل من المستخدم في Galaxy S20 Ultra، وXiaomi Mi 10 Pro، إلا أن مستشعر سوني سيأتي بتقنية فلاتر RYYB المستخدمة سابقاً في هاتف P30 Pro.

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وتشير الشائعات إلى أن مستشعر Sony IMX700 سيتبنى مساحة أكبر 1 / 1.33 مع دعم تقنية دمج 4 في 4 بيكسل أو 16 بيكسل، لذا سيتم دعم بيكسل بحجم أكبر 4.48μm، ولقد قدمت سامسونج هاتف Galaxy S20 Ultra بتقنية دمج 9 بيكسل في بيكسل بحجم أكبر2.4 μm، بينما يدعم هاتف شاومي دمج 4 بيكسل في بيكسل بحجم 1.6μm.

ومن المتوقع أن تدعم هواتف P40 مع البيكسل بحجم أكبر 4.48μm إنتاج صور بأعلى جودة وتفاصيل أكثر دقة في الإضاءة المنخفضة، ومن المتوقع أيضاً أن تضم الهواتف أيضاً مستشعر بدقة 40 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما يأتي بكاميرة periscope لدعم تكبير بصري حتى 10 مرات، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر ToF.

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