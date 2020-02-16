تكنولوجيا: الإصدار القادم من تطبيق متصفح Chrome يقدم ميزة AR وNFC لقطاع أكبر من المستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت عملاق البحث الإصدار التجريبي 81 من تطبيق متصفح Chrome، الذي تقدم من خلاله ميزة تقنية الواقع المعزز وتقنية NFC لمجموعة أكبر من المستخدمين.

يتوفر الآن الإصدار التجريبي Chrome 81 لمستخدمي المتصفح على منصة الأندوريد، و Linux، وMac إلى جانب منصة ويندوز، والذي يجلب دعم WebXR للواقع المعزز في المتصفح.

تستعد عملاق البحث لجلب ميزة الواقع المعزز لقطاع أكبر من المستخدمين عبر المنصات المختلفة دون الحاجة لتطبيق مخصص لتنشيط الميزة، وذلك من خلال إصدار جديد من متصفح كروم.

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ومن المقرر أن يتاح للمستخدمين الإستفادة من ميزة تقنية الواقع المعزز في متصفح كروم، ما أن يتم دعم الميزة في المواقع والصفحات المختلفة على شبكة الإنترنت.

كما تتيح جوجل لمستخدمي المنصات المختلفة أيضاً الإستفادة من برمجيات Web NFC عبر متصفح كروم، والتي تتيح للأجهزة المحمولة الإستفادة من تقنية NFC دون تطبيق مخصص، إلا أن هذه الميزة تحتاج أيضاً لتمكينها من مطوري المواقع في البداية.

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