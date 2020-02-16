لحمايتها من السرقة.. أسهل طريقة لإخفاء شبكة ’’الواي فاي‘‘

كتب: ضياء السقا

تعتبر مشكلة اختراق شبكة "الواي فاي"، من الأمور المزعجة للجميع، والتي تتسبب في سرقة البيانات والملفات الشخصية.

ويمكن حماية شبكتك من الاختراق، عن طريق إخفائها، بطريقة بسيطة.

1- قم بتوصيل الكمبيوتر الخاص بك بالراوتر عن طريق كابل الإنترنت أو بالواي فاي.

2- افتح المتصفح الخاص بك واكتب 192.168.1.1 في الأعلى ثم اضغط enter.

بعد ذلك سوف تقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بصفحة البداية للراوتر، وغالبا تكون كلمة admin.

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بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة السر، ستنتقل إلى صفحة الراوتر الرئيسية التي تستطيع منها التحكم في كافة إعدادات الراوتر.

بعد ذلك قم بالدخول على Network ثم على WLAN ثم على SSID Settings ثم تقوم بإزالة علامة الصح من خيار Enable SSID وتقوم بوضع علامة صح على خيار Hide SSID كما موضح في الصورة التالية:

وإذا أردت الدخول على شبكتك المخفية، من خلال الموبايل، أدخل على إعدادات الواي فاي وقم بإضافة الشبكة يدويا، عن طريق إضافة شبكة، ثم تقوم بكتابة اسم شبكتك وكلمة السر وطريقة التأمين، بدقة، وسوف تتصل بها.

ومن خلال اللاب توب، ادخل على علامة الواي فاي، أسفل شريط المهام، ثم اختر other networks، وقم بإضافة اسم ورقم الشبكة.

ملحوظة: يجب إدخال اسم الشبكة والباسورد كما هو، أي إذا كان بها حروف كابتال يجب إعادة كتابتها كما هي.