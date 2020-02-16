شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيزك ينفجر فوق روسيا.. فى مثل هذا اليوم بالفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه في ذات اليوم الموافق 15 فبراير 2013 انفجر نيزك فوق مدينة تشيليابنسك بروسيا، حيث أضرت موجة الصدمة الناجمة عن هذا الانفجار بآلاف المباني، وأصيب ما يقرب من 1500 شخص جراء الزجاج المكسور وغيرها من الحطام، وكان انفجار نيزك تشيليابنسك أكثر قوة من القنبلة النووية، فقد كان مشرقًا لدرجة أنه تفوق على الشمس لفترة وجيزة.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي فلم ير أحد هذه الصخرة الفضائية العملاقة قادمة، وكان قطر النيزك 60 قدمًا، حيث كان أكبر انفجار نيزك منذ أكثر من 100 عام.



بقايا نبزك روسيا

وابتكر العلماء إعادة بناء لما حدث في انفجار النيزك، مثل هذا الانفجار الذي أجراه مختبر سانديا الوطني، للمساعدة في تحسين النماذج على وتيرة تأثيرات النيازك هذه، فلقد دخل جو الأرض يسير بأكثر من 60 مرة من سرعة الصوت وانفجر إلى أجزاء لا حصر لها.

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كما أنه في وقت لاحق تم العثور على أكبر الشظايا في بحيرة شيباركول، فقد كانت سرعة النيزك أثناء سقوطه 18 كيلومتر بالثانية (40,000 كيلومتر في الساعة)، وكان قد انفجر في الجو قبل اصطدامه بالأرض على ارتفاع نحو 25 كيلومترا.



نيزك روسيا=

جدير بالذكر أن الاتحاد الفلكي الدولي صنف هذا الحدث كنيزك متفجر هائل، وهو ما تسبب فيما يسمى انفجار هوائي، وخلاله تحطم النيزك مبدئيا عند دخوله الغلاف الجوي للأرض بسبب احتكاكه بالهواء وانكباس هذا الهواء على ارتفاع 30 كيلومترا، فيما كان تحطمه إلى أجزاء صغيرة تشكل مساحة للاحتكاك أكبر، مما تسبب في انطلاق حرارة عالية منه بطريقة فجائية.



سقوط نيزك كبير

وكان الاتحاد الفلكي الدولي صنف هذا الحدث كنيزك متفجر هائل، وهو ما تسبب فيما يسمى انفجار هوائي، وخلاله تحطم النيزك مبدئيا عند دخوله الغلاف الجوي للأرض بسبب احتكاكه بالهواء وانكباس هذا الهواء على ارتفاع 30 كيلومتر، فيما كان تحطمه إلى أجزاء صغيرة تشكل مساحة للاحتكاك أكبر، مما تسبب في انطلاق حرارة عالية منه بطريقة فجائية.