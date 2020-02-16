شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عاصفة تكشف عن آثار أقدام ديناصور عاش قبل 130 مليون عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساهمت عاصفة "سيارا" فى اكتشاف آثار نادرة على شاطئ خليج سانداون مزيلة الرمال عن آثار يعود عمرها لـ130 مليون عام لديناصور عاش فى تلك المنطقة، وقال علماء الآثار بأنه تم العثور على بقايا آثار لديناصور اكتشف بالصدفة على أحد الشواطئ يعود فيها عمر الحيوان لـ130 مليون سنة.

ويعتقد العلماء أن هذه الآثار المتحجرة تعود إلى ديناصور من الفئة الآكلة للحوم المعروفة باسم الثيروبودا أو وحشيات الأرجل، حسب سبوتنيك.

وأضاف العلماء أن الطقس العاصف أزاح الرمال التى قد غطّت هذا الاكتشاف غير العادى طوال آلاف الأعوام.

وصرح ثيو فيكرز، أحد العلماء المسؤولين فى فريق الأحافير، قائلا: "يكشف مثل هذه الجو العاصف آثارا لعوالم زائلة على امتداد سواحلنا، هو مثال رائع على الطريقة التى يمكن بها لأحداث مثل عاصفة سيارا أن تستمر فى الكشف عن آثار بيئات قديمة حول ساحلنا المميز من الناحية الجيولوجية، وغالبا فى مكان مكشوف مثل آثار الأقدام تلك"، بحسب مانقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

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قال فيكرز إن الأصابع المدببة لهذه الأحفورية تشير إلى ديناصور عملاق يُعرف بأنه من وحشيات الأرجل ويُعتقد أنه إما "نيوفيناتور" أو "سبينوصور باريونيكس".

جدير بالذكر اكتشف علماء فى كندا بداية الشهر الجارى فصيلة جديدة من الديناصورات ترتبط ارتباطا وثيقا بفصيلة التيرانوصور، الذى يوصف بأنه ملك السحالى أوالديناصور الطاغية، الذى ساد فى سهول أمريكا الشمالية قبل حوالى 80 مليون عام.

ويعتقد أن الديناصور الجديد، الذى أطلق عليه اسم "ثاناتوثيريستيس ديجروتوروم" وتعنى باللغة اليونانية "حاصد الموت"، هو العضو الأقدم فى عائلة التيرانوصورات، الذى يتم اكتشافه فى شمال القارة الأمريكية الشمالية، وأن ارتفاعه يصل إلى حوالى 8 أمتار، بحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان الريطانية.