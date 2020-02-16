شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: داربا تستخدم الموجات الدماغية للاعبي ألعاب الفيديو في تدريب الروبوتات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط فريق من باحثي الذكاء الاصطناعي في جامعة بافالو لدراسة الموجات الدماغية وحركات العين لنحو 25 شخصًا خلال لعبهم لألعاب الفيديو، وفقًا لموقع ديجتال ترندس، وسيستخدم الفريق هذه المعلومات لتطوير نظام ذكاء اصطناعي متقدم ينسق حركة جيشٍ كامل من الروبوتات العسكرية، وذلك بحسب موقع مرصد المستقبل الإماراتى.

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وقد قدمت الوكالة الأمريكية لمشروعات الأبحاث الدفاعية المتطورة، التي تسمى داربا، 316 ألف دولار للفريق لتمويل المشروع الذي وصفته الباحثة سوما شودري بأنه يتقدم بوتيرة جيدة، ولن تستغرق عملية جمع البيانات من لاعبي ألعاب الفيديو فترةً طويلة، إذ طور الفريق فعلًا لعبة استراتيجية، تستمر كل جولة فيها نحو 5-10 دقائق، لاستخدامها في المشروع. وإن لعب كل لاعب ست أو سبع جولات سيجمع الفريق بيانات تكفي لتدريب نظام الذكاء الاصطناعي.