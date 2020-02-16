تكنولوجيا: داربا تستخدم الموجات الدماغية للاعبي ألعاب الفيديو في تدريب الروبوتات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط فريق من باحثي الذكاء الاصطناعي في جامعة بافالو لدراسة الموجات الدماغية وحركات العين لنحو 25 شخصًا خلال لعبهم لألعاب الفيديو، وفقًا لموقع ديجتال ترندس، وسيستخدم الفريق هذه المعلومات لتطوير نظام ذكاء اصطناعي متقدم ينسق حركة جيشٍ كامل من الروبوتات العسكرية، وذلك بحسب موقع مرصد المستقبل الإماراتى.
يأمل الباحثون أن يؤدي عملهم إلى تطوير نظام ذكاء اصطناعي يستطيع قيادة 250 روبوت على الأرض وفي الجو، ما يمنحها القدرة على تنفيذ حركات غير متوقعة، وقالت شودري لموقع ديجتال ترندس «يبتكر البشر استراتيجيات فريدة فيتفوقوا على أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتركز أغلب التطبيقات الناجحة للذكاء الاصطناعي على البيئات الحتمية غير المتغيرة، ولهذا تبقى بحاجة إلى مزيدٍ من التطوير في البيئات الحقيقية الإبداعية.»
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