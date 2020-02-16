شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تبدأ العمل على تطوير إصدار جديد من سماعاتها اللاسلكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة أبل بدأت العمل على تطوير إصدار جديد خفيف من سماعاتها اللاسلكية والذى يحمل اسم AirPods Pro Lite، حيث من المنتظر أن تأتى بتصميم ووزن أخف من الإصدار الحالي AirPods Pro ، مع مستوى سعري أقل، حيث من المنتظر أن يجري الإعلان عن سماعة AirPods Pro Liteبالتزامن مع إعلان ابل عن الجيل الجديد من أجهزة iPads، وساعة ابل الذكية، وأيضاً أجهزة iMac الجديدة.

وبحسب موقع gizchina الصيني، فإن هذه المعلومات تأتى من موردي شركة أبل في آسيا، فيما أكد التقرير بالفعل على تطوير ابل لإصدار جديد من سماعة AirPods Pro، إلا أن التقرير لم يؤكد على تفاصيل هذا الإصدار، وكانت شركة أبل قد طرحت أكثر من إصدار من سماعات AirPods اللاسلكية، حيث جاء الإصدار الأول AirPods، ومن ثم جاء الجيل الثاني من السماعة اللاسلكية، كما قدمت ابل الإصدار الحالي AirPods Pro الذي يدعم ميزة إلغاء الضوضاء.

ويأتى فارق السعر بين الإصدار السابق مع حافظة الشاحن اللاسلكية والإصدار الجديد AirPods Pro قيمة 90 دولار، فيما كشف تقرير لصحيفة Digitimes التايوانية أن ابل بدأت العمل على إعادة تنظيم سلسلة موردي الشركة، بشكل خاص بعد انتشار فيروس الكورونا، الذي أثر على إنتاج الكثير من المنشآت الصناعية في الصين، حيث تخطط ابل لنقل الجزء الأكبر من إنتاج الشركة إلى تايوان، كما أشار تقرير Digitimes إلى أن ابل تخطط لبدء إنتاج سماعة AIRPODS PRO LITE خلال الشهر المقبل.