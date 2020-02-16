شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف امتى هتطلق SpaceX خامس حمولة لمشروع الإنترنت الفضائى بعد تأجيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه من المقررأن تبدأ المهمة في الساعة 10:25 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة من مجمع الإطلاق 40 في محطة كيب كانافيرال الجوية، وسيكون الجو مناسب بنسبة 90% للإقلاع.

كما أنه إذا سارت الأمور وفقًا للخطة فإن هذه الدفعة سترفع مجموع كوكبة Starlink إلى 300 قمر صناعى، مما يضع الشركة على المسار الصحيح لامتلاك 1500 قمر صناعي في مدار منخفض بحلول نهاية عام 2020.

وينوى SpaceX في النهاية إطلاق آلاف الأقمار الصناعية لنشر النطاق العريض في جميع أنحاء العالم، وإذا استمر كل شيء على المسار الصحيح للكوكبة، يمكن أن يحدث 100 أو أكثر من إطلاقات Starlink في المستقبل.

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وإذا تمكنت الشركة من إطلاق ما يصل إلى 1500 قمر صناعى هذا العام، فستكون قادرة على توفير الوصول إلى أمريكا الشمالية.

وقد حصلت الشركة بالفعل على موافقة لإطلاق 12000 من أقمارها الصناعية، لكنها تنتظر الحصول على إذن من 30.000 قمر صناعى.

كما أنه من الضروري وجود الآلاف من الأجهزة التي تطفو في مدار منخفض حتى تتمكن من تغطية الكرة الأرضية باستخدام الإنترنت، ومع ذلك تسببت المهمة في إثارة ضجة بين مجتمع علم الفلك، حيث إن الـ242 الموجودين بالفعل في المدار يحجبون سماء الليل ويعيقون الملاحظات العلمية الرئيسية.

ويمكن للأقمار الصناعية المدارية أيضًا أن تتداخل مع أعمال التلسكوبات الراديوية الأرضية التي يستخدمها الخبراء لرؤية الظواهر البعيدة.