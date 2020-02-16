شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام ذكاء اصطناعى يحدث المعلومات والجمل تلقائيًا فى مقالات ويكيبيديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نظام كمبيوتر يقوم بمسح مقالة ويكيبيديا، وتحديد أي أخطاء وفحصها وتصحيحها تلقائيًا، ويمكن لهذا النظام الذي يعمل بنظام الذكاء الاصطناعى أن يحافظ على تحديث الجمل، مع الحفاظ على نغمة بشرية في الكتابة، وستسمح بتحديثات فعالة ودقيقة لمقالات ويكيبيديا البالغ عددها 52 مليون مقال.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقارن النظام جملة مكتوبة في مقالة ويكيبيديا مع جملة محدثة بالمعلومات، وإذا كانت هاتان الجملتان لا تتطابقان، فإن الذكاء الاصطناعى يشغل خاصية تعيد كتابتها وتحريرها، وتشكل جملة ويكيبيديا الحالية وقطعة المعلومات المحدثة جزءًا من البيانات المقترنة.

ويتم تصنيف كل زوج من الجمل تلقائيًا على أنه "موافق" أو "غير موافق" أو "محايد"، ويتعامل النظام مع غير الموافق بتحديد الكلمات الدقيقة التي تجعل المعلومات متناقضة.

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سيعمل النظام الثنائي على تسمية الكلمات التي من المرجح أن تتطلب الحذف بالرقم 0 وتعلق 1 بالكلمات الأساسية، ثم ابتكر الباحثون خطوة ثالثة، أطلق عليها اسم " فك تشفير ثنائي التشفير"، يستبدل هذا الكلمات الواردة في الجملة الحالية في المواقع التي تشير إلى 0 إلى كلمة مخصصة للحذف، ونتيجة لذلك، تقوم هذه الخوارزمية بحذف المعلومات القديمة واستبدالها بالإحصائيات الصحيحة.

أما المعلومات والكلمات التي لا تزال دقيقة وحديثة تبقى في مكانها، ويمكن استخدام النظام أيضًا لمكافحة الأخبار المزيفة والتحيزالذي تم إدخاله في مقالات ويكيبيديا من جانب كتاب بشريين.

وقال دارش شاه، طالب الدكتوراه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بمختبر علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي (CSAIL)،"إذا كان لديك تحيز في مجموعة البيانات الخاصة بك، فإن نموذجك لن ينجو من العالم الواقعي الذى تفرضه الأداة".