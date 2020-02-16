شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المؤسسة المصرية الروسية للثقافة تصدر كتابا جديدا عن الفضاء والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور حسين الشافعي رئيس المؤسسة، فى تصريح اليوم السبت، "إن هذا الكتاب يأتى ضمن بروتوكول التعاون الذي وقعته المؤسسة مؤخرا مع وكالة الفضاء المصرية لنشر الكتب الثقافية والعلمية ذات الصلة للفضاء"، وأضاف أن المؤسسة ستشارك في الاحتفالات بيوم الفضاء التي تنظمها وكالة الفضاء المصرية يوم 19 أبريل بمركز إعداد القادة بالعجوزة، وسيتم تنظيم سلسلة من الندوات حول "علم النفس والفضاء" بالمركز الروسي للثقافة والعلوم بالقاهرة والإسكندرية.
يذكر أن رائد الفضاء السوفيتي، وأسطورة اجتياز الفضاء الكونى الأول يورى جاجارين، أنهى دراسته فى أكاديمية "جوكوفسكى" للهندسة الجوية العسكرية، وسبق أن قدم للمكتبة السوفيتية العديد من الكتب حول تجربته الفريدة، ويعد هذا الكتاب بمثابة وصية رائد الفضاء الأول، إذ وقع مسودته النهائية قبل مصرعه في 25 مارس عام 1968 بيوم واحد.
وكان جاجارين قد حفل بحفاوة شديدة عندما حل ضيفا على مصر عام 1962، حيث قلده الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أرفع وسام مصري (قلادة النيل) تقديرا لبطولته، وخدماته للعلم.
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