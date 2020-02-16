شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موزيلا تطرح تطبيقا جديدا لعشاق الفيديو من مستخدمى فاير فوكس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق موزيلا فاير فوكس تطبيقًا جديدًا للمتصفحين، خصوصا عشاق الفيديو، وذكر تقرير أنه "الآن يمكن للمتصفح الاستفادة من وضع (صورة فى صورة) لمستخدم موزيلا فاير فوكس عند الرغبة فى مشاهدة مقاطع الفيديو أثناء الاطلاع على رسائل البريد الإلكترونى أو قراءة الأخبار".

وأضاف التقرير الذى نقلته العين الإخبارية، عن وكالة الأنباء الألمانية، أنه "لتشغيل هذا الوضع يتعين على المستخدم فتح مقطع الفيديو والضغط على الزر الأزرق فى الصورة، ولكن يشترط لذلك ألا يتم تشغيل الفيديو فى وضع الشاشة الكاملة، وأن يكون مقطع الفيديو طويلا بدرجة كافية وأن يشتمل على مسار صوتى.

وبدلا من ذلك، يمكن تحديد وضع "صورة فى صورة" من خلال النقر فى الفيديو بواسطة الزر الأيمن للفأرة واختياره من قائمة السياق التى تظهر بعد ذلك، ويقول التقرير: "هناك بعض منصات الفيديو، مثل خدمة يوتيوب، تشتمل على قائمة سياق خاصة بها، ومن أجل استدعاء قائمة السياق الخاصة بمتصفح فاير فوكس، فإنه يلزم النقر على الزر الأيمن للفأرة مرتين".

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وأضاف، "عندئذ يتم تشغيل مقاطع الفيديو فى نافذة صغيرة فى المقدمة، ويمكن تحريك هذه النافذة إذا كانت تغطى النصوص، وحتى إذا قام المستخدم بتغيير علامات التبويب أو فتح برنامج آخر فإن نافذة الفيديو تظل مفتوحة فى المقدمة".

ويتوافر وضع "صورة فى صورة" منذ إصدار فاير فوكس 71، ويمكن للمستخدم التحقق مما إذا كان هذا الإصدار مثبتا بالفعل على حاسوبه من خلال النقر على قائمة المساعدة حول فاير فوكس "Help/About Firefox"، إضافة إلى أنه يمكن تعطيل وضع "صورة فى صورة" فى قائمة الإعدادات/عام "Settings/General" تحت بند "التصفح"، وعندئذ لن يظهر الزر الأزرق.