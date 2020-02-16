شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. نجم يقترب من الانفجار على بعد 700 سنة ضوئية من الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم Betelgeuse بينما يتغير شكله ويعتم، حيث إنه اقترب على الانفجار والتحول إلى سوبر نوفا، ويعتقد علماء الفلك أنه يمكن أن ينفجر قريبا على بعد 700 سنة ضوئية من الأرض، وتحدث هذه المرحلة من حياة النجم عامة عندما يصل إلى نجم عملاق، فيصل إلى نهاية حياته وينفد من الوقود ليواصل الاحتراق ويتكثف من تلقاء نفسه ثم يطرد مواده في انفجار عملاق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أشار علماء الفلك إلى أنه كان الأكثر هدوءًا منذ أن بدأت ملاحظات النجم قبل عقود، وهذا ما أثار اقتراحات بأنه يمكن أن يستعد للانفجار في سوبر نوفا.



النجم قبل وبعد كما أنه لمحاولة الحصول على صورة أفضل لما كان يحدث للنجم، استخدم علماء الفلك مجموعة التلسكوب الكبير الأوروبي بالمرصد الجنوبي (ESO) في تشيلي لإظهاره بتفاصيل دقيقة. وتظهر الملاحظات أنه خفت إلى 36% فقط من سطوعه المعتاد في الأشهر القليلة الماضية، وهو أمر يقول الخبراء إنه من الممكن توقع ظهوره قبل انفجار نجم. ويقول إدوارد جينان، عالم الفلك بجامعة فيلانوفا، إن النجم يقترب من نهاية حياته، وسيتقلص وينهار قبل أن يرتد في انفجار. Advertisements

النجم

وإذا انفجر فسنرى من الأرض نوراً في السماء ليلا ونهارا مشرقا مثل القمر، قبل أن يتلاشى عن الأنظار، لكن علماء الفلك يقولون إن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 100000 عام قبل أن يحدث هذا.

وتم التقاط الصور الجديدة بواسطة "التلسكوب الكبير جدًا" في تشيلي، وعند المقارنة بالصور المماثلة من 11 شهرًا، تظهر تغيرات جذرية في النجم.

ويستخدم فريق بقيادة الفلكي البلجيكي ميجيل مونتارجيس التلسكوب منذ ديسمبر لمحاولة فهم سبب تلاشي النجم أكثر من أي وقت مضى منذ بدء التسجيلات.

ويقول مونتارجيس إن الأداة نفسها التي استخدمونها لالتقاط صورة السطح في ديسمبر 2019 التقطتها أيضًا في يناير 2019، وتظهر الصورتان تغيرا ملحوظًا في النجم.