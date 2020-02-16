شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرجن جالاكتيك تنقل طائرتها الفضائية إلى ميناء نيو مكسيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد شركة الرحلات الفضائية التجارية Virgin Galactic بخطوة أقرب إلى نقل الركاب إلى الفضاء حيث تنقل مركبة الفضاء الرئيسية إلى ميناء Spaceport America بنيو مكسيكو، وتم نقل مركبة الفضاء، والمعروفة أيضًا باسم SpaceShip 2 Unity، إلى مركز الإطلاق الفضائي New Mexico على رأس الطائرة الحاملة VMS Eve.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فكانت الرحلة التي انطلقت من موقع التطوير في Mojave بكاليفورنيا فرصة للفريق لاختبار الوحدة في ظل ظروف الطقس البارد لمدة ثلاث ساعات.

فيما يقع ميناء Spaceport America في نيو مكسيكو وسيكون مقرًا لعمليات فيرجن جالاكتيك التجارية، وسيبقى تصنيع المركبات الفضائية في موجاف بكاليفورنيا.

وسمحت الرحلة فوق VMS Eve للشركة بإجراء التدريب التجريبي، حيث انضم الطيار في سلاح الجو الإيطالي نيكولا "ستيك" بيسيل إلى ديف "ماك" ماكاي في قمرة القيادة لمركبة الفضاء لأول مرة.

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وقال جورج وايتسايدز، الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن جالاكتيك: "لقد كان الإنجاز الحقيقي لفترة الانتقال من Mojave إلى نيو مكسيكو أنه كان تتويجا للكثير من العمل من جانب الكثير من الناس لإعداد الميناء الفضائي ولجعل السفن جاهزة لهذا الانتقال ".

وأكدت شركة Virgin Galactic أن أكثر من 70 شخصًا تم توظيفهم محليًا للعمل في شركة السياحة الفضائية كجزء من هذه الجهود.

فيما بدأت الشركة أولاً الانتقال إلى نيو مكسيكو في عام 2019 بنقل 100 موظف من Mojave لكن الخطوة الأكبر كانت نقل VSS Unity.

ويتيح نقل VSS Unity إلى Spaceport America للشركة المشاركة في المراحل النهائية من برنامج اختبار الطيران.