شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يستعد لطرح تطبيق جديد للصور على غرار بنترست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير حديثة أن شركة "فيس بوك" الأمريكية تستعد لطرح تطبيق جديد مخصص للصور شبيه بتطبيق "بنترست" الشهير، وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن فيس بوك يستعد لاختبار تطبيق جديد تحت اسم "هوبي" لحفظ وترتيب الصور، حيث يساعد تطبيق فيس بوك الجديد على توثيق وتذكر الأشياء التي يفضلها الشخص ومن بينها الصور.

ويمكن من خلال تطبيق "هوبي" الجديد أن يحفظ الشخص صوره وينظمها في مجموعات أو ألبومات، بحيث يمكن أن يدخل من يبحث عن صور الطبخ مثلا ليجد صوره بسهولة، وكذلك من يبحث عن صور اللياقة البدنية على سبيل المثال، ولكن لم تكشف التقارير إن كان فيس بوك سيجعل تلك الصور متاحة لكل المستخدمين أم أنها ستكون شخصية لكل شخص.

وفي سياق آخر أعلنت شركة فيس بوك أنها ألغت قمة التسويق العالمية المقرر عقدها في الشهر المقبل في سان فرانسيسكو بسبب مخاطر متعلقة بتفشي فيروس كورونا، وقال أنتوني هاريسون المتحدث باسم الشبكة الاجتماعية عبر رسالة بالبريد الإلكتروني قال فيها: ألغينا قمة التسويق العالمية لدينا بسبب المخاطر الصحية المتطورة المرتبطة بفيروس كورونا، فيما كان من المتوقع أن يشهد الحدث الذي تم إلغاءه والذي كان سيعقد في الفترة من 9 إلى 12 مارس في مركز موسكون، وبحضور أكثر من 4000 مشارك، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

يذكر أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم إلغاء المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة (MWC)، وهو الاجتماع السنوي لصناعة الاتصالات في برشلونة، بعد نزوح جماعي من قبل العارضين بسبب مخاوف من فيروس كورونا، إذ انسحبت كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية بما فيها فيس بوك وCisco Systems Inc وAT&T من MWC، الأمر الذي جعل المنظمون يتخذون قرارا بإلغاء نسخة هذا العام بالرغم من الإجراءات الوقائية التي تم تنفيذها للحفاظ على سلامة المشاركين.