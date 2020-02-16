شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف وصل واتس آب إلى 2 مليار مستخدم.. من 2013 لـ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما أعلن فيس بوك أنه كان يخطط لشراء واتس آب مقابل 19 مليار دولار في فبراير 2014 لم يكن الكثير من الناس مقتنعين بما يمكن أن يضيفه واتس آب إلى محفظة فيس بوك الرائعة بالفعل لتطبيقات التواصل الاجتماعي والرسائل، وفي ذلك الوقت كان لدى واتس آب 465 مليون مستخدم نشط شهريًا (كان لدى فيس بوك 1.2 مليار مستخدم في ذلك الوقت)، وبينما كان لا يزال ينمو لم يكن يتمتع بشعبية خاصة في الولايات المتحدة.

لكن بعد مرور الوقت يبدو أن فيس بوك قد أجري الصفقة المناسبة، وذلك بالنظر إلى أن قاعدة مستخدمي واتس آب قد تضاعفت أربع مرات منذ ذلك الحين، ففي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، كشف ويل كاثكارت، رئيس واتس آب على فيس بوك، أن تطبيق المراسلة تجاوز 2 مليار مستخدم نشط شهريًا.

وبينما لا أحد يشكك في قرار فيس بوك بشراء Instagram وواتس آب بمبلغ إجمالي يصل إلى 20 مليار دولار، تواجه أكبر شركة في العالم لوسائل التواصل الاجتماعي تدقيقًا متزايدًا لمكافحة الاحتكار، حيث يعتقد الكثير من الناس أنه أصبح أكثر قوة.

ووفقًا لتقرير الأرباح الأخير يفتح 2.26 مليار شخص واحدًا على الأقل من تطبيقات فيس بوك كل يوم، وهذا هو السبب في أن بعض الناس يجادلون بأنه ينبغي تقسيمهم إلى كيانات منفصلة، وفيما يلى نعرض كيف وصل واتس آب لهذا العدد من المستخدمين على مدار الأعوام كما يلى:

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- 2013 : وصل واتس آب في منتصف عام 2013 إلى حوالى 465 مليون مستخدم.

- 2016: بينما وصل واتس آب في بداية عام 2016 إلى ما يقارب مليار مستخدم.

- 2018: وبحلول مطلع 2018 تمكن واتس آب من الوصول إلى 1.5 مليار مستخدم حول العالم

- 2020: تمكن واتس آب في النهاية من الوصول إلى 2 مليار مستخدم.