شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: لا يمكن للولايات المتحدة إيجاد بديل لمحرك روسي تستخدمه فى صواريخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الولايات المتحدة الأمريكية البحث عن محرك جديد لصواريخها الفضائية يحل محل محرك "إر دي-180" الروسي، وما زالت الولايات المتحدة تستورد محركات "إر دي-180" من روسيا لتكون محركات صواريخ "أطلس" على الرغم من أن السلطات الأمريكية ترى في ذلك "خطرا يهدد أمن الولايات المتحدة"، ولذلك تبحث الولايات المتحدة عن البديل للمحرك الروسي. وكشف تقرير كتبه خبراء الكونجرس الأمريكي أن البحث عن البديل بدأ في عام 2015 بعدما ردت موسكو على عقوبات واشنطن ضد روسيا، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.

ولم يتم إيجاد البديل المناسب حتى الآن، وجاء في التقرير أنه لا يمكن – غالب الظن – إيجاد محرك من صنع أمريكي يجاري محرك "إر دي-180" إلا في مرحلة قادمة بعد عام 2030، وكانت مجلة "ناشيونال إنترست" قد قالت إنه لا يمكن أن تتوقف القوات الجوية الأمريكية عن استخدام محركات "إر دي-180" قبل عام 2024 على الأقل.

Advertisements