شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليجرام يطرح تحديثا جديدا لمستخدميه.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل تطبيق التراسل الفوري المشفر تليجرام على تحديث جديد، والذي حمل الإصدار رقم Telegram 5.15، والذي يوفر للمستخدمين الكثير من الخيارات، حيث أعلنت الشركة عن تحديث مهم طال تطبيقها على أندرويد وiOS، حيث يوفر هذا التحديث تصميم جديد لصفحات ملف التعريف، وتصفّح وسائط مثل قصص انستجرام، فضلًا عن مجموعة من الرموز التعبيرية المتحركة، وإليكم على شكل نقاط أبرز ما وفّرته هذه النسخة الجديدة من تطبيق تليجرام.

وبحسب ما نشره التطبيق على مدونته الرسمية فإن التطبيق يوفر العديد من المميزات والتي يأتي من ضمنها القدرة على استعراض الوسائط المتبادلة مباشرة من صفحات الملف الشخصي المُعاد تصميمها، كما يمكن للمستخدم أيضا السحب للأسفل لتكبير صور الملف الشخصي، كما يمكن التنقل بين الصور بالنقر على الحافة اليسرى أو اليمنى.

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كذلك فيمكن للمستخدمين الضغط على صورة الملف الشخصي لشريك محادثته لتوسيعها على الفور، كما يمكن جعل الملف الشخصي مرئيًا للآخرين في منطقة المستخدم الجغرافية، وذلك بالانتقال إلى تبويب جهات الاتصال ومن ثم إضافة أشخاص قريبين، مع ملاحظة أن تحديث تليجرام 5.15 متاحة لجميع مستخدمي أندرويد وiOS.

يذكر أن تليجرام طرح في وقت سابق تحديثا جديدا لنسخة الهواتف الذكية وسطح المكتب، والتي تتيح خيارات جديدة وميزات تدعم تقنيات "الذكاء الصناعي"، وأشارت صحيفة "تايمز نيوز ناو" إلى أن تحديث "تليجرام" تم تزويده بميزة الإصدار الثاني من "استطلاعات الرأي"، والتي تدعم تقنيات "التعلم الآلي" لمنح المستخدم المزيد من الخيارات للمشاركة والتعبير عن آرائهم، وذلك بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.