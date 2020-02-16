شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: براءة اختراع لأمازون تكشف عن طريقة جديدة لإطلاق الصواريخ فى المدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطور أمازون طريقة شحن جديدة خارج هذا العالم، حيث وصفت براءة اختراع جديدة بعنوان "نظام الإطلاق الموفر للطاقة للمركبات الجوية"، نظامًا يطير لمدار الأرض باستخدام كابل متصل بمركبة بحرية، وعلى الرغم من أن المؤلفين يطمحون باستخدام التكنولوجيا للوصول إلى الفضاء، إلا أنهم يصفون أيضًا استخدامها لإرسال طائرات بدون طيار مزودة بحزم في الهواء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فكتب المؤلفون في براءة الاختراع: "إن نظام الإطلاق موفر للطاقة ويستخدم مبادئ ديناميات السوط لإطلاق الحمولات الصافية بسرعات عالية".

وقد يتضمن نظام الإطلاق مركبة بحرية بها مصدر طاقة داخلي، وقد يتم توصيل كبل مدبب فائق التوصيل بسحب المركبة البحرية عبر ونش ومتصل كهربائيًا بمصدر الطاقة، ويمكن اقتران مركبة جوية واحدة أو أكثر واستقبال الطاقة عبر الكابل.

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كما أنه لإطلاق حمولة في نهاية الكابل قد يتم تشغيل المركبة البحرية والرافعة والمركبات الجوية بالتنسيق لإنشاء شكل موجة على طول الكبل باتجاه الحمولة ونشرها وتسريعها.

وتشير براءة الاختراع إلى أن المركبة البحرية، التي يمكن أن تكون بحجم حاملة طائرات، سيكون لها مولد طاقة نووية على متنها، وستكون قادرة على السفر بسرعات تصل إلى حوالي 50-100 عقدة.

ويمكن أن يكون الكابل مصنوعًا من حزم من خيوط أو ألياف أو أنابيب أو قنوات قد تمتد ما بين 50 إلى 500 ميل، وتشرح الوثيقة أن هذه الطريقة يمكنها إطلاق مجموعة من الطائرات بدون طيار مختلفة الحجم.

كما ستمر الكابلات الموصلة الفائقة المرتبطة بالسفينة الضخمة والطاقة عبرها إلى المركبات الجوية لتوصيلها إلى وجهتها، وستقوم السفينة بعد ذلك بوضع الكبل والمركبات الجوية في اتجاه مسار الإطلاق.