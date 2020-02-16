شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 مهمات فى القائمة القصيرة لبرنامج ناسا الاستكشافى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد ناسا قوائمها القصيرة لمهام سطح كوكب الزهرة، وتحديد الغازات في جوها، والبحث عن محيط على قمر نبتون "ترايتون"، والبحث عن تدفقات الصهارة على قمر المشترى Io، حيث ستحصل كل من المشاريع الأربعة على منحة بقيمة 3 ملايين دولار من وكالة ناسا لدراسة جدوى مدتها 9 أشهر قبل أن يصبح اثنان منهما مهمات فعلية ويذهبان إلى الفضاء.

وتقول ناسا إن الهدف من البرنامج هو تحويل فهمنا لبعض أكثر عوالم النظام الشمسي نشاطا وتعقيدًا، وتسمى المهام الأربع في القائمة: DAVINCI + وIo Volcano Observer وTRIDENT و VERITAS، وهم اثنان إلى كوكب الزهرة واثنتان إلى عمالقة الغاز.

وقال توماس زوربوشن من وكالة ناسا: "استكشاف أي من هذه الأجرام السماوية سيساعد على فتح أسرار كيف أصبح هذا الكائن وغيره من الكائنات في الكون".

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وفي نهاية التسعة أشهر من الدراسات ستواصل ناسا تطوير ما يصل إلى اثنتين من المهام، وستكون مهمتى DAVINCI + و VERITAS أول مهمات تقوم بها ناسا لدراسة كوكب الزهرة منذ أكثر من 30 عامًا، والتى كان آخرها بايونير 2 في عام 1978.

وحدد تكلفة لكل مشروع لا تزيد عن 450 مليون دولار، فقد تم تصميمهم ليكونوا مهام استكشاف النظام الشمسي في حدود ميزانية معينة.

وتشمل مهام برنامج الاكتشاف الحالي المركبة الفضائية المدارية Lunar Reconnaissance Orbiter التي تدرس القمر، و InSight المصممة لدراسة البنية الداخلية للمريخ.

ولعل أبرز هذه المشاريع هو التلسكوب الفضائي كيبلر الذي ساعد علماء الفلك على اكتشاف أكثر من 2600 كوكب خارج المجموعة الشمسية.