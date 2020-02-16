شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عرض زواج من الفضاء.. طيار يرسل خاتم الخطوبة لحبيبته عبر بالون طائر والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب موقع روسيا اليوم، فقد قام شيبي قبل لحظات من إطلاق البالون باستبدال الميدالية بخاتم خطوبة مزيف، على أمل أن تلتقطته حبيبته عند عودة البالون للأرض، أخبر شيبي حبيبته ليسمان بأنه سيعلق عملة معدنية في بالون جوي مع كاميرا فيديو وضعت لتسجيل رحلة العملة عبر الغلاف الجوي، بحسب مانتشرت "ديلي ميل".
ويظهر من المقطع الذي تم تصويره بأن شيبي استبدل الميدالية بالخاتم، ليطلق البالون الذي بدأ في الارتفاع بالسماء، ليزيد بعدها ارتفاعه عن أكثر من 90 ألف قدم في الفضاء، ليبدأ بالدوران سريعا ولينفجر ويسقط الخاتم على الأرض، لتعثر عليه ليسمان في حقل للذرة، بفضل نظام تحديد المواقع العالمي الذي كان موصولا بصندوق مربوط بالبالون ومثبت عليه الخاتم.
وعندما اقتربت ليسمان لتفحص البالون تفاجئت بالخاتم ليجلس صديقها على ركبة واحدة ممسكا بالخاتم الأصلي طالبا يدها.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: عرض زواج من الفضاء.. طيار يرسل خاتم الخطوبة لحبيبته عبر بالون طائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.