شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عرض زواج من الفضاء.. طيار يرسل خاتم الخطوبة لحبيبته عبر بالون طائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ طيار بسلاح الجو الأمريكى حبيبته بعرض طلب فيه يدها بعد رحلة لبالون حمل خاتم الخطبة إلى الفضاء وعاد به إلى الأرض، حيث بدأت القصة عندما خطط الطيار ستيوارت شيبي، من ولاية ميسوري، وشريكته ماري ليسمان، مع بعض الأصدقاء، لتحدي إرسال ميدالية في السماء لترتفع معلقة في بالون.

وبحسب موقع روسيا اليوم، فقد قام شيبي قبل لحظات من إطلاق البالون باستبدال الميدالية بخاتم خطوبة مزيف، على أمل أن تلتقطته حبيبته عند عودة البالون للأرض، أخبر شيبي حبيبته ليسمان بأنه سيعلق عملة معدنية في بالون جوي مع كاميرا فيديو وضعت لتسجيل رحلة العملة عبر الغلاف الجوي، بحسب مانتشرت "ديلي ميل".

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ويظهر من المقطع الذي تم تصويره بأن شيبي استبدل الميدالية بالخاتم، ليطلق البالون الذي بدأ في الارتفاع بالسماء، ليزيد بعدها ارتفاعه عن أكثر من 90 ألف قدم في الفضاء، ليبدأ بالدوران سريعا ولينفجر ويسقط الخاتم على الأرض، لتعثر عليه ليسمان في حقل للذرة، بفضل نظام تحديد المواقع العالمي الذي كان موصولا بصندوق مربوط بالبالون ومثبت عليه الخاتم.

وعندما اقتربت ليسمان لتفحص البالون تفاجئت بالخاتم ليجلس صديقها على ركبة واحدة ممسكا بالخاتم الأصلي طالبا يدها.