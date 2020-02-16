شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يلغي قمة سان فرانسيسكو بسبب مخاوف من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة فيس بوك أنها ألغت قمة التسويق العالمية المقرر عقدها في الشهر المقبل في سان فرانسيسكو بسبب مخاطر متعلقة بتفشي فيروس كورونا، وقال أنتوني هاريسون المتحدث باسم الشبكة الاجتماعية عبر رسالة بالبريد الإلكتروني قال فيها: ألغينا قمة التسويق العالمية لدينا بسبب المخاطرالصحية المتطورة المرتبطة بفيروس كورونا، فيما كان من المتوقع أن يشهد الحدث الذي تم إلغاءه والذي كان سيعقد في الفترة من 9 إلى 12 مارس في مركز موسكون، وبحضور أكثر من 4000 مشارك، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

يذكر أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم إلغاء المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة (MWC)، وهو الاجتماع السنوي لصناعة الاتصالات في برشلونة، بعد نزوح جماعي من قبل العارضين بسبب مخاوف من فيروس كورونا، إذ انسحبت كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية بما فيها فيس بوك وCisco Systems Inc وAT&T من MWC، الأمر الذي جعل المنظمون يتخذون قرارا بإلغاء نسخة هذا العام بالرغم من الإجراءات الوقائية التي تم تنفيذها للحفاظ على سلامة المشاركين.

وقد أسفر الفيروس، الذي نشأ في مدينة ووهان الصينية، عن وفاة أكثر من 1300 شخص حتى الآن وإصابة أكثر من 63800 شخص في الصين.

أما مؤتمر الأمن السيبراني RSA والمقررانعقاده هذا الشهر في مجمع معارض موسكون بسان فرانسيسكو، فيمضي كما هو مخطط له، ومؤتمر مطوري الألعاب، المزمع عقده في الفترة من 16 إلى 20 من الشهر القادم، فسوف ينعقد دون مشاركين صينيين.