مواصفات و مميزات Samsung Galaxy S20 / S20+ مع التعليق على السعر

مواصفات Samsung Galaxy S20

الهاتف Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20 Plus المعالج Samsung Exynos 990 (7nm+) ثماني النواة (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.60 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) للنسخة العالمية Qualcomm Snapdragon 865 (7nm+) ثماني النواة (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) للولايات المتحدة الأمريكية حجم الشاشة 6.2 بوصة من نوع Dynamic AMOLED بدقة 1440×3200 بحجم 6.7 بوصة من نوع Dtnamic AMOLED بدقة 1400×3200 ممييزات الشاشة بمعدل تحديث 120Hz محمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass 6 تدعم HDR10 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB او 12GB من نوع IPDDR5 بسعة 12GB من نوع IPDDR5 `ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB نوعها UFS3.0 بسعة 128GB أو 256GB او 512GB نوعها UFS 3.0 الكاميرات الخلفية ثلاثية العدسة الأساسية بدقة 12MP و فتحة عدسة f/1.8 العدسة الثانية بدقة 64MP و فتحة عدسة f/2.0 نوعها Telephoto للتقريب البصري حتى 3X تقريب بصري كاميرا ثالثة بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2 نوعها Ultra wide رباعية العدسة الأساسية بدقة 12MP و فتحة عدسة f/1.8 العدسة الثانية بدقة 64MP و فتحة عدسة f/2.0 نوعها Telephoto للتقريب البصري حتى 3X تقريب بصري كاميرا ثالثة بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2 نوعها Ultra wide كاميرا ToF بدقة 0.3MP الكاميرات الأمامية Advertisements وحيدة بدقة 10MP و فتحة عدسة f/2.2 البطارية بسعة 4000mah بسعة 4500mah سرعة الشحن بسرعة شحن 25Watt

مميزات Samsung Galaxy S20

الشاشة

بحجم 6.2 بوصة. و من نوع Dynamic AMOLED و بدقة 1440×3200 تحمل معدل تحديث 120Hz. من المعروف ان شاشات سامسونج لفترة طويلة من الوقت من افضل شاشات الهواتف المحمولة في العالم. و هاتف S20 ليس استثناء في هذه الحالة. تجربة الشاشة التي يحملها الهاتف رائعة و جيدة. تقدم لك تجربة عرض محتوى جيدة جداً. و لذلك فإن اول ميزة في الهاتف هي الشاشة الرائعة. و لا ننس ايضاً معدل التحديث الخاص بالشاشة. معدل تحديث 120Hz. هذا يجعل استجابة الشاشة و حركة الشاشة اسرع و اسلسل. و ستشعر بأن الهاتف سريع جداً مع الإستعمال

الأداء

سواء اشتريت الهاتف بنسخة Snapdragon 865 او Exynos 990 فإن اداء الهاتف لا يقل عن الممتاز في شئ. المعالجات الجديدة من المفترض انها ستجعل الأداء اعلى ما يمكن و افضل ما يمكن على اي هاتف محمول. و ذلك بفضل سرعات انوية المعالج العالية و اعتمادها على دقة تصنيع جيدة. التجارب الأولية و الـBenchmarks الأولية تشير الى ان اداء الهاتف سيكون قوياً لكن ننتظر التجارب النهائية للحكم عليه

دعم 5G

في النسخة التي ستصدر في الولايات المتحدة الأمريكية فهاتف Galaxy S20 سيدعم تقنية اتصال 5G. لا داع للحديث عن مميزات هذا الأمر. اقبال الشركات على تقنيات الاتصال الجديدة سيبدأ بالتأثير على تطوير هذه التقنية بالإيجاب. تقنيات اتصال الجيل الخامس تعطي سرعات انترنت عالية بشكل كبير. و بالطبع مكالمات تليفونية افضل و اوضح. و لكن لازالت 5G تحت التطوير. و بالتأكيد عند اطلاقها بشكل نهائي ستكون الخدمة ممتازة بشكل كامل

الكاميرات

في البداية فإن الكاميرات هي محور التركيز -مجدداً- في الهاتف. الشركة قدمت تجربة كاميرات هائلة لدرجة انه لا يمكنك ذكر كيف ان الكاميرات ممتازة في فقرة واحدة. لذلك فإنني سأقوم بتقسيم الكاميرات الى عدة نقاط. و عدة فقرات لتبين كم ان الكاميرات في الهاتف الجديد تستحق اهتماماً كبيراً

تصوير 8K

تصور انك تقوم بتصوير ملف فيديو بهاتفك. و ظهر في الفيديو اطار واحد رأيت انه سيصبح صورة هائلة و جيدة جداً. كيف تلتقط هذا الإطار بدون فقد اي جودة ؟. هذا ما تقدمه سامسونج. يمكنك تصوير مقاطع بجودة 8K. و بمعدل اطارات 30fps او 30 اطار بالثانية. بسبب هذه الجودة و هذه الدقة يمكنك اخذ كل اطار من اطارات الفيديو ليصبح صورة عالية الجودة و عالية الدقة. و كدليل على جودة الكاميرات من ناحية الفيديو فالبث المباشر للمؤتمر كان بإستعمال اجهزة Galaxy S20 و ليس بأي كاميرات اخرى

تقريب بصري حتى 30X

هذه المرة تتجه سامسونج ناحية صيحة جديدة من صيحات الكاميرات في الأسواق. و هي صيحة التقريب البصري الكبير جداً. حيث ان الهاتف يساعدك بإستعمال كاميرا الـTelephoto على عمل تقريب بصري مركب حتى 30X. هذا التقريب البصري سيساعدك على التقاط صور لأماكن بعيدة جداً. بدون فقد عال في الجودة و بدون مشاكل في الصورة. التقريب البصري الكبير هي صيحة بدأتها شركة Huawei في هاتف Huawei P30 pro. و يبدو انها ستستمر طويلاً

اوضاع تصوير عديدة

الفكرة الأخيرة الآن في الشاشة هي ان الهاتف يقوم بتصوير الصور في اكثر من وضع بنفس الوقت. عندك 3 كاميرات و لكل كاميرا وضع تصوير خاص بها. الكاميرا الأساسية. و وضع التقريب البصري. و اخيراً كاميرا الـWide angle. الـ3 اوضاع المختلفة ستجعلك متمكناً من تصوير صور مختلفة بشكل جيد. و بما ان مكونات الكاميرا نفسها جيدة فإن اوضاع التصوير المختلفة لن تكون مشكلة. كما يحتوي النظام على خيار للتصوير بالكاميرات الثلاثة في نفس الوقت. لصور افضل

عيوب Samsung Galaxy S20

لا يحمل الهاتف مدخل السماعات 3.5mm

البطارية -كبيرة الحجم- لكن كان يمكن ان تكون اكبر بعض الشئ

النسخ التي ستصدر بشكل عالمي لن تدعم 5G

سعر Samsung Galaxy S20

سعر الهاتف هو 1000 دولار امريكي. و لكن فتسعير سامسونج يتباين من دولة لأخرى. فهنا في مصر الحجز المسبق للهاتف بسعر 15 الف جنيه و النسخة الـPlus سعرها يرتفع بعض الشئ الى 17 الف جنيه اي انه بسعر الدولار الحالي ارخص من سعره العالمي بحوالي 1840 جنيه مصري. اي انه في هذا اليوم بسعر الدولار في مصر الهاتف ارخص 700 جنيه من السعر العالمي. هذا من رأيي ان تسعير الهاتف ممتاز بشكل كبير. يعد الهاتف خياراً جيداً اذا كنت تنتقل من اي هاتف اليه. و لكن من نظرة بيئية فالإنتقال من Galaxy S10 او Galaxy Note 10 لن يشكل الفارق الهائل. فيما عدا الكاميرات فقط. فالأمر امرك.