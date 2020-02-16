تكنولوجيا: جوجل تضيف رموز للطقس في واجهة منصة Android Auto

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ مستخدمي واجهة منصة Android Auto في السيارات في رصد رموز جديدة للطقس أضيفت من جوجل في شريط الحالة في الواجهة، والتي تتيح عرض حالة الطقس المحلي للمستخدم.

تقدم شركة جوجل لمستخدمي منصة Android Auto رموز جديدة للطقس لدعم المستخدم في عرض سريع لحالة الطقس المحلي لكن مع تفاصيل مختصرة.

قامت شركة جوجل في بداية العام الماضي بإعادة تصميم واجهة Android Auto الذكية للمستخدمين، حيث أضافت ميزة الثيم المظلم للواجهة، كما أضافت تحسينات لميزة التحكم في الوسائط الإعلامية، من بين مميزات أخرى، إلا أن رمز الطقس غاب عن التصميم الجديد للواجهة، لذا لم تدعم الواجهة الجديدة المستخدم في عرض حالة الطقس في موقع محدد.

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ولقد رصدت رموز الطقس الجديدة في الواجهة عبر موقع Android Police، حيث يمكن للرموز الجديدة أن تدعم المستخدم في عرض حالة الطقس العام بالقرب من درجة الحرارة، الإتصال، وأيضاً حالة البطارية، ويمكن للرموز التغيير إلى رمز الشمس إذا كان الطقس المحيط مشمس، كما تتبدل إلى سحاب إذا كان الطقس المحيط غائم، كما تتغير إلى رموز خاصة بالأمطار، أو الثلوج أيضاً.

بالتأكيد مازالت هذه الرموز ذات فائدة محدودة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن جوجل ستقدم مميزات أكثر لاحقاً لهذه الرموز لدعم المستخدمين بتفاصيل أكثر عن حالة الطقس عبر واجهة Android Auto مباشرة.

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