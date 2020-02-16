تكنولوجيا: هواتف GALAXY S20 وZ FLIP تدعم ميزة النسخ واللصق مع أجهزة WINDOWS 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة مايكروسوفت في العمل على تطوير تطبيق Phone لمنصة الأندوريد ليقدم لهواتف GALAXY S20 وZ FLIP ميزة جديدة في دعم النسخ واللصق مع أجهزة WINDOWS 10.

رغم إيقاف مايكروسوفت لإصدارات الشركة من هواتف ويندوز 10، إلا أن عملاق البرمجيات تعمل على تطوير تطبيق الأندوريد لدعم التكامل مع هواتف الأندوريد، ومن جديد تقدم اليوم ميزة جديد في تطبيق Phone لدعم مستخدمي هواتف GALAXY S20 وZ FLIP الجديدة من سامسونج.

أتاحت شركة مايكروسوفت ميزة إجراء المكالمات أو إستقبال الرسائل وإشعارات الهاتف على أجهزة ويندوز 10 عبر تطبيق Phone، كما أضاف التطبيق ميزة تصفح الصور على الهاتف من خلال تطبيق Phone على واجهة ويندوز في أجهزة الحاسب دون الحاجة لكابل USB.

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وتقدم عملاق البرمجيات ميزة النسخ واللصق الآن حصرياً لمستخدمي تطبيق Phone على هواتف Galaxy S20، وGalaxy S20 Plus وأيضاً Galaxy S20 Ultra، إلى جانب هاتف سامسونج الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip.

وتؤكد مايكروسوفت أن هذه الميزة الجديدة ستتيح للمستخدمين نقل المحتوى بين هواتف Galaxy S20 و Galaxy Z Flip وأجهزة ويندوز 10بسلاسة عبر تطبيق Phone، كما أضافت مايكروسوفت إلى أن بعض الصور التي تأتي بحجم أكبر من 1 ميجا بايت قد تفقد حجمها الأصلي.

ويمكن للمستخدمين تنشيط الميزة عبر إعدادات تطبيق الهاتف، في ميزة النسخ واللصق عبر الأجهزة، حيث يمكن للمستخدم تنشيط إختيار نقل المحتوى، ومن المقرر أن تتوفر الميزة قريباً لإصدارات سامسونج الجديدة، على أن تقدم لاحقاً لمزيد من أجهزة الأندوريد.

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