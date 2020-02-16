تكنولوجيا: الإدارة الأمريكية تعلن عن تمديد ترخيص هواوي لفترة 45 يوم فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي أصدرته على تمديد ترخيص هواوي العام لفترة جديدة تصل إلى 45 يوم فقط.

حصلت شركة هواوي على تمديد مؤقت جديد لفترة الترخيص العام للشركة، والذي يتيح لشركة هواوي الإستمرار في تشغيل أنظمة الشبكات الخاصة بالشركة، لفترة تصل إلى 45 يوم فقط، وهي نصف فترة التمديد التي حصلت عليها العملاق الصيني سابقاً والتي وصلت إلى 90 يوم.

حصلت شركة هواوي على أكثر من فترة تمديد للترخيص المؤقت للشركة في تشغيل أنظمة الشبكات الخاصة بها في بعض المناطق في الولايات المتحدة، حيث جاء هذا الترخيص المؤقت لهواوي إلى أن تقدم بدائل لأنظمة شبكات هواوي في هذه المناطق.

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وتحاول الشركات الأمريكية في الفترة الأخيرة البحث عن بدائل جديدة وآمنة لأنظمة شبكات هواوي المستخدمة حالياً، والتي تتركز بشكل خاص في المناطق الريفية، لذا أعطت الإدارة الأمريكية ترخيص جديد لشركة هواوي في نوفمبر الماضي يمتد حتى 90 يوم، ومن ثم قامت بتمديد فترة الترخيص حتى 45 يوم فقط.

ومن المقرر أن يتم حظر إستخدام التكنولوجيا الأمريكية من قبل شركة هواوي أو أي من الشركات الأجنية الأخرى دون الحصول على تصريح مسبق من الإدارة الأمريكية، وذلك لحماية الأمن القومي والمصالح الأمريكية.

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