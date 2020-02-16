مستخدمو ويندوز 10 يعانون بسبب التحديثات الأمنية

سحبت شركة مايكروسوفت تحديثًا أمنيًا مستقلًا لنظام التشغيل ويندوز 10 من خوادم تحديث ويندوز وقنوات تحديث المؤسسات الخاصة بها بعد اعترافها بتقارير توضح وجود مشكلة تؤثر على مجموعة فرعية من الأجهزة، وتقول الشركة إنها تعمل على إصدار محسن من هذا التحديث بالتنسيق مع شركائها وستصدره في تحديث مستقبلي.

وتم إصدار التحديث الأمني المسمى KB4524244 في 11 فبراير 2020، ويستهدف كافة إصدارات ويندوز 10 عبر خدمة تحديث ويندوز، وهو مصمم لمعالجة مشكلة الأمان التي تؤثر على مدير إقلاع واجهة البرامج الثابتة الموسعة لجهة خارجية.

وتقول مايكروسوفت في وثائقها الخاصة بالتحديث إن مهندسيها أكدوا وجود مشكلتين معروفتين على الأقل، بحيث قد يواجه المستخدم مشكلات أثناء محاولة تثبيت أو بعد تثبيت التحديث الأمني KB4524244، وقد يفشل استخدام ميزة إعادة تعيين جهاز الحاسب.

ووفقًا لتقارير المستخدمين في منتديات دعم مايكروسوفت، فقد واجه بعض المستخدمين مشكلات في إعادة التشغيل بعد محاولة التحديث، بينما تم تسجيل دخول الآخرين باستخدام ملف تعريف مستخدم مؤقت.

كما جرى الإبلاغ عن وجود مشكلات في حواسيب إتش بي المزودة بمعالجات AMD Ryzen فيما يتعلق بتمكين ميزة HP Sure Start لحماية مفاتيح الإقلاع الآمن.

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وأزالت مايكروسوفت هذا التحديث الأمني ​​المستقل بسبب المشاكل التي تؤثر على مجموعة فرعية من الأجهزة، وأوضحت أنه لن يتم إعادة تقديمه من خلال خدمة تحديث ويندوز، مع الإشارة إلى أن عملية إزالة هذا التحديث الأمني ​​المستقل لا تؤثر على التثبيت الناجح لأي تحديثات أمنية أخرى صادرة بتاريخ 11 فبراير 2020.

وتقول مايكروسوفت إن عملاء ويندوز 10 الذين ثبتوا التحديث بنجاح لا يحتاجون إلى اتخاذ أي خطوات إضافية، وتوصي الشركة أولئك الذين يواجهون مشكلات متعلقة بهذا التحديث بإلغاء تثبيت التحديث.

وعلى صعيد متصل، فقد أبلغ مستخدمو نظام التشغيل ويندوز 10 أن هناك تحديثًا آخر يسبب مشاكل، حيث يخفي تحديث KB4532693 ملفات تعريف المستخدمين والبيانات الخاصة بهم على بعض أنظمة ويندوز 10.

ويبلغ المستخدمون أنه لم يعد بإمكانهم عرض ملف تعريف ويندوز 10 الأصلي أو الوصول إليه بعد تثبيت التحديث، ويتم تسجيل دخول المستخدمين إلى ملف تعريف ويندوز 10 فارغ حيث تكون جميع بياناتهم السابقة مفقودة، ويتضمن ذلك الوصول إلى التطبيقات المثبتة وخلفيات سطح المكتب وملفات سطح المكتب والتنزيلات وغيرها.

ووفقًا للتقارير، فإن الخطأ يحدث لأن خدمة تحديث ويندوز تعمد إلى إنشاء ملف تعريف مؤقت للتعامل مع إجراء التثبيت، لكنها تفشل في إزالته بعد تثبيت التحديث KB4532693.

ويظل ملف التعريف المؤقت هذا هو الملف الذي يتم تسجيل دخول المستخدمين إليه عند انتهاء التحديث، وتظل مجلدات ملف تعريف المستخدم الأصلي متوفرة على القرص، لكنها مخفية، ويمكن استعادتها من خلال إلغاء تثبيت تحديث KB4532693.