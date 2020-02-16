آبل تدعم إمكانية التسوق والشراء بتقنية الواقع المعزز

بدأت شركة آبل إطلاق تحديث جديد لأداة الواقع المعزز التابعة لها (كويك لوك) Quick Look تسمح لمستخدمي هواتف آيفون، وحواسيب آيباد اللوحية بمعاينة المنتجات في الواقع المعزز ثم شرائها مباشرةً.

وتسمح أداء (كويك لوك) بالفعل لبائعي التجزئة تقديم معاينات لمنتجاتها بتقنية الواقع المعزز، وذلك عن طريق تحميل ملصق مستوٍ، أو نموذج ثلاثي الأبعاد للمنتج، مما يسمح للمتسوقين معاينتها ورؤية ما قد تبدو عليه في العالم الحقيقي.

وقال موقع (تك كرنش) TechCrunch التقني: إنه يمكن لبائعي التجزئة إضافة زر جديد لمعاينة الواقع المعزز الخاصة بالمنتجات، ويتيح ذلك الزر للمتسوقين شراء المنتج من تلك الصفحة مباشرةً، والدفع عن طريق خدمة خدمة (آبل باي) Apple Pay، على سبيل المثال.

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ووفقًا للموقع، فإن بعض بائعي التجزئة في الولايات المتحدة، ومنهم بائعو الزهور، والمفروشات، قد بدأوا بالفعل بدعم أداة (كويك لوك).

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وكانت آبل قد أطلقت أداة (كويك لوك) أول مرة في عام 2018 مع إصدار حزمة التطوير الخاصة بالواقع المعزز ARKit 2، ولكنها كانت متاحة فقط لتصفح نماذج الواقع المعزز فقط. ولو أراد المستخدم المزيد من المعلومات عن المنتجات، لكان عليه إجراء بحث ثم إتمام الشراء من المواقع الرسمية لبائعي التجزئة.

يُشار إلى أن آبل قد بدأت أيضًا بإطلاق ميزة دعم الصور المحيطي لأداة (كويك لوك) على نظامي (آي أو إس)، و(آيباد أو إس). ويسمح هذا التحديث لبائعي التجزئة بإضافة صوت محيطي إلى النماذج الثلاثية الأبعاد.