كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Kinekt”…أداة خاصة للدراجات تقلل من التعب من خلال القضاء على الصدمات القاسية والاهتزازات المزعجة

متابعة-سنيار: صممت Cirrus Cycles أداة تعليق للدراجات أُطلق عليها اسم Kinekt، والتي لا توفر فقط ركوبا أكثر راحة ولكنها تقلل أيضا من التعب أثناء رحلتك من خلال القضاء على الصدمات القاسية والاهتزازات المزعجة.

وقال مطورو الأداة: “عند ركوب الدراجات، لا يوجد أسوأ من الرصيف القاسي، الحفر، الشقوق، والاهتزازات الناتجة عن الطرق الترابية والحصوية، مما يسبب خدر اليدين، التهاب الرسغين، ضيقة الرقبة والكتفين، وقد عانينا من نفس الأوجاع والآلام، لذلك قمنا ببناء Kinekt Suspension Seatpost، باستخدام نفس تصميم متوازي الاضلاع ذو براءة اختراع، وأنشأنا Kinekt Active Suspension Stem، والتي تمكنك من الحصول على مزيد من الراحة والتحكم بشكل أفضل في دراجتك، إنها لعبة تغيير شاملة. ”

“أضف ساق تعليق Kinekt النشط إلى دراجتك، وستشعر على الفور بالفرق، حيث يساعد التصميم النابض متوازي الاضلاع على التخلص من الاهتزازات عالية التردد التي تسبب التعب.

Kinekt متاحة للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 139 دولارا أو ما يقرب من 108 جنيها إسترلينيا وقد جمع القائمون على الحملة بالفعل أكثر من 45000 دولار بفضل ما يقرب من 300 مؤيد وما زال هناك 25 يوما على نهاية الحملة، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم خلال مايو 2020.