مايكروسوفت تخطط لإطلاق Surface Book 3 و Surface Go 2

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 فبراير 2020 01:17 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تخطط شركة مايكروسوفت للإعلان عن أجهزة جديدة تنضم لعائلة Surface Books ضمن حدث في مدينة نيويورك هذا الربيع، بما في ذلك Surface Book 3 و Surface Go 2، الذي يعد تحديثًا لجهاز Surface الأقل تكلفة والأصغر حجمًا ضمن مجموعة مايكروسوفت، مع توفر الأجهزة بعد وقت قصير من الإعلان عنها.

وبالرغم من أن الشركة قد أعلنت عن عدد كبير من الأجهزة الجديدة في حدثها في شهر أكتوبر الماضي، إلا أنها ابتعدت عن الإعلان عن تحديث لأجهزة Surface Book، وهو المنتج الذي حدثته الشركة آخر مرة في شهر نوفمبر 2017.

ومن غير المتوقع إدخال تعديلات تصميمية كبيرة على أي منتج، وبدلاً من ذلك، يتوقع إجراء تعديلات خارجية طفيفة مع تحديثات داخلية كبرى، مما قد يخيب أمل أولئك الذين كانوا يرغبون في الحصول على حافات أصغر على الأجهزة الجديدة، وذلك بالنظر إلى أن الحافات السميكة تعطي الأجهزة الجديدة مظهرًا قديمًا مقارنةً بأجهزة معظم المنافسين.

وعرضت مايكروسوفت اتجاهًا جديدًا للتصميم مع أجهزة Suface Pro X و Neo و Duo، لكن يبدو أن هذا الاتجاه التصميمي لن يصل هذا العام إلى أجهزة Surface Book 3 و Surface Go 2.

وفيما يتعلق بالمواصفات الداخلية، فإن الشركة تخطط لتزويد جهاز Surface Book 3 بمعالجات إنتل من الجيل العاشر مع وحدات معالجة الرسومات Nvidia GTX، لكن دون الحديث عن وحدات معالجة الرسومات Nvidia GeForce RTX.

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ومن المتوقع أن يتضمن الجهاز ما يصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، إلى جانب ما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع SSD، وقد يدعم نموذج الجهاز، بقياس 15 إنشًا، خيارًا لبطاقات رسومات سلسلة كوادرو Nvida Quadro، التي تستهدف علماء البيانات أكثر من المبدعين واللاعبين.

ومن المفترض أن تساعد بطاقات Quadro من إنفيديا، المصممة للاستخدام الاحترافي، جهاز Surface Book 3 على إجراء حسابات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والعمل كمحطة عمل متنقلة حقيقية لتلبية احتياجات الحوسبة المتطورة لأولئك الذين يحتاجون إلى الميزات المحددة التي توفرها بطاقات Quadro.

ووفقًا للمعلومات، فقد يأتي جهاز Surface Go 2 بمعالج Pentium Gold أو Core M المنخفض القدرة، ومن المستغرب أن الشركة لا تنوي استخدام رقاقة ARM كما فعلت مع Surface Pro X لتحسين عمر البطارية.

وبالحديث عن السعر، فإن جهاز Surface Go 2 قد يبدأ ثمنه من نحو 399 دولارًا، فيما يبدأ سعر جهاز Surface Book 3 من نحو 1400 دولارًا لنسخة 13.5 إنشًا، مع زيادة السعر عند إضافة المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين ووحدة معالجة الرسومات.

ومن المحتمل أن تتحدث مايكروسوفت في هذا الحدث بشكل أكبر عن سماعات الأذن Surface Earbuds، التي تم الإعلان عنها في حدث الخريف لكنها تأخرت، وكانت الشركة قد ذكرت في وقت سابق أن Surface Earbuds ستصل في الربيع، وسيكون من المنطقي الإعلان عن تاريخ الشحن المحدد ضمن الحدث الجديد.