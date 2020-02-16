سامسونج و LG تعملان على شاشات محمولة للهواتف الذكية، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - تغير حجم الشاشات في هواتفنا الذكية على مدى السنوات الماضية. ومع ذلك، فنحن نتخيل أنه ربما لا تزال هناك العديد من الحالات التي تمنينا فيها أن تكون لدينا شاشة أكبر. الآن وفقا لتقرير صادر من كوريا الجنوبية، فيبدو أن كل من سامسونج و LG تعملان على حل لذلك.

في الواقع، يُقال أن هذه الشركات تعمل على شاشات محمولة تسمح للمستخدمين بتوصيل هواتفهم الذكية معها في حالة إحتياجهم لشاشة أكبر. قد يكون هذا مفيدًا لتحرير الصور أو الفيديوهات، أو إذا كنت بحاجة إلى تقديم عرض تقديمي أثناء التنقل. يُشاع أن سامسونج تعمل على شاشة تُدعى Samsung DeXbook تمتاز بحجم 14.1 إنش وتضم بطارية بسعة 10000mAh.

أما بالنسبة لشركة LG، فقد تردد أنها تعمل على شاشة تُدعى LG Cloud Top، وهي تمتاز بحجم 14.1 إنش أيضًا، ولكنها تضم بطارية بسعة 5000mAh. تجدر الإشارة إلى أن كلاً من سامسونج و LG عرضتا ميزات برمجية في الماضي والتي تتيح للمستخدمين إعطاء هواتفهم الذكية تجربة مماثلة لتلك التي يحصلون عليها على الحواسيب الشخصية، لذلك يبدو هذا بمثابة تطور طبيعي للأمور.

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ومع ذلك، لسنا متأكدين من الهدف وراء إنشاء هذه الشاشات المحمولة مع العلم بأنه توجد العديد من الأجهزة اللوحية في السوق حاليًا، وخاصة إذا كانت الشائعات دقيقة وكانت هذه مجرد شاشات تفرض على المستخدمين ربط هواتفهم الذكية معها. في كلتا الحالتين، يرجى التعامل مع هذه الشائعات بأقل قدر من الحماسة في الوقت الراهن، ولكن نظرًا إلى أنه تم إلغاء معرض MWC 2020، فقد كنا على الأرجح سنعرف المزيد عن هذه الأجهزة في ذلك الوقت.